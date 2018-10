River y Emelec se vuelven a ver las caras

River recibe a Emelec el jueves a las 19.15 en el estadio Monumental por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Con arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo. Se vuelven a cruzar luego de una semana, cuando La Banda le ganó 1-0 a Los Azules en Ecuador con gol de Javier Pinola.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo viene de vencer 3-0 a Arsenal en Sarandí, con un equipo alternativo, por la fecha 24 de la Superliga.

En la Copa Libertadores, se encuentra segundo en el grupo D con cinco unidades. Ante los ecuatorianos el entrenador haría un cambio con respecto al que ganó en Guayaquil, ingresaría Rodrigo Mora por Rafael Santos Borré. Marcelo Saracchi, quien cumplió 20 años en la semana, será esperado hasta último momento, viene de recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo pero no habría inconveniente que sea de la partida.

Foto: Prensa River

En cuanto, el Emelec viene de perder 3-1 con Delfín, también con un equipo plagado de suplentes, por la jornada 10 de la liga local. En el certamen continental se ubica último con un punto en el grupo D.

El entrenador Alfredo Arias, quien no seguiría en su cargo aunque logre una victoria, frente a River no contará con Jorge Guagua quien ni siquiera fue convocado para disputar este partido. El zaguero tuvo un episodio extrafutbolístico, salió ebrio de una discoteca, dos días antes del partido ante La Banda, por eso en su lugar lo ocuparía Fernando Pinillo. Para este encuentro, el delantero Brayan Angulo viajó pero su presencia no es segura.

El conjunto de Guayaquil, llegó el martes por la madrugada a Buenos Aires, donde se hospeda en el Hotel Boca y entrena en Independiente.

Foto: Prensa Emelec

El peruano Víctor Hugo Carrillo será el encargado de impartir justicia. Los asistentes seran sus compatriotas Jonny Bossio y Víctor Raez. Mientras que, Miguel Santivañez será el cuarto árbitro.

En el Monumental se enfrentaron tres veces por la Copa Libertadores . De las cuales River ganó dos y empataron en una oportunidad. En 2001 (5-0), en 2003 (2-0) y en 2017 (1-1).

Posibles formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Sarachi; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez, Rafael Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Fernando Pinillo, Marlon Mejía, Oscar Bagüí; Pedro Quiñónez, Dixon Arroyo, Marcos Mondaini, Robert Burbano; Ayrton Preciado y Marlon De Jesús. DT: Alfredo Arias.

El gol del triunfo de River en Ecuador: