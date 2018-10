Previa Vélez - Banfield: choque de irregularidades

La actualidad los encuentra con más semejanzas que diferencias a Vélez y a Banfield. Si bien, es cierto, ambos vienen sin derrotas en los últimos partidos, sus aspiraciones estaban puestas unos escalones más arriba. Los dirigidos por Gabriel Heinze son un cúmulo de velocidad, juventud y nervios. Se ve reflejado en los resultados, donde Vélez, en varias ocasiones, tiene que remontar un resultado adverso, o no puede mantener una ventaja favorable por mucho tiempo. Por su parte, Banfield deambula por la mitad de la tabla, en busca de un cupo para la próxima Copa Sudamericana, mientras disfruta de la visita del Emperador Julio Cesar Falcioni, en los entrenamientos semanales, signo de recuperación y salud.

El Fortín acumula una racha de cinco empates y una victoria (4-2 ante Temperley, la fecha pasada). En conferencia de prensa, el entrenador confirmó que no podrá contar con su máxima figura: el delantero Mauro Zarate no se recuperó de una molestia en su aductor derecho y no formará parte de los once. Su lugar será ocupado por Rodrigo Salinas, quien ya acumula dos goles en este Torneo. Además, se espera el regreso de Santiago Cáseres, que pasaría de no concentrar la fecha anterior ante el Gasolero a la titularidad. Resta definir quién saldrá del equipo, si Lucas Robertone (viene de convertir un doblete) o Nicolás Domínguez.

Por su parte, esta semana, el Taladro recibió la agradable visita de su entrenador en el predio de Luis Guillón. Falcioni pasó a saludar a sus dirigidos, mostrando gestos de buena salud y pronta recuperación. Quien lo reemplaza en el banco, Omar Piccoli, aún no definió el equipo. Lamentablemente, Nicolás Bertolo no llegó a recuperarse de manera completa, por lo que se espera que los once que salgan a la cancha mañana sean los mismos que empataron contra Godoy Cruz, en la última fecha. De los últimos cuatro encuentros, el equipo de zona Sur ganó uno y empató tres, y sus sueños por clasificar a una copa internacional cada vez están más lejos.

Convocados por Vélez Sarsfield

Posibles formaciones

Probables 11 titulares Vélez: Rigamonti, Ugarelli, Cubero, Laso, Hernán De La Fuente, Nicolás Domínguez o Cáseres, Ortega, Robertone o Cáseres, Bouzat, Vargas, Salinas.

Probables 11 titulares Banfield: Arboleda; Rodríguez, Civelli, Ortíz, Sporle; Remedi; Julián Alvárez, Kalinski, Dátolo, Mouche; Cvitanich.

Historial

Vélez y Banfield jugaron 84 veces a lo largo de la historia. El Taladro sumó de a tres en 18 oportunidades (94 goles a favor), el Fortín en otras 40 (131 goles a favor) y hubo 26 empates.

Por torneos locales, Banfield ganó solamente 5 veces en Liniers, y está última victoria es la única en los últimos 40 años. En estas 4 décadas, sobre 20 partidos jugados en la cancha de Vélez, hubo 12 victorias locales, 8 empates y 1 victoria del Taladro.

Últimos 10 partidos

Sudamericana 2010: Vélez 0 vs Banfield 1 (Cristian García)

Sudamericana 2010: Banfield 1 vs Vélez 1 (Carrusca // Cristaldo)

Apertura 2010: Banfield 2 vs Vélez 3 (Silva, Martínez, Cristaldo // Méndez y Bustamante)

Clausura 2011: Vélez 2 vs Banfield 0 (Cubero, Ramírez)

Apertura 2011: Vélez 3 vs Banfield 0 (Silva, Ortiz y Martínez)

Clausura 2012: Banfield 0 vs Vélez 4 (Insúa, Domínguez, Obolo y Bella)

Torneo Transición 2014: Vélez 1 vs Banfield 0 (Pratto)

Campeonato 2015: Banfield 1 vs Vélez 3 (Bertolo (p) // Pavone x2 y Assad)

Transición 2016: Banfield 0 vs Vélez 0

2016/ 2017: Banfield 1 vs Vélez 0 (Silva)