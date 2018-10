Diego Dabove: "Tenemos personalidad para estar arriba"

Godoy Cruz este viernes superó a San Martín en el clásico cuyano por 2-0 y luego de dicho encuentro; Diego Dabove, el entrenador del Tomba, que persigue al líder del certamen Boca Juniors en la definición de la Superliga, se mostró muy conforme tras la victoria sobre San Martín de San Juan: "Hemos mejorado el juego y demostrado que tenemos personalidad para estar arriba en la tabla. Estoy muy contento desde lo futbolístico".

Además, el amaestrador del Bodeguero no esquivó el bulto a la hora de hablar del momento xeneize: "Boca está en una situación difícil y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Yo me voy con alegría. No era fácil el partido por las expectativas y por las lesiones que sufrimos. Había muchas cosas en juego y las cumplimos".

"Cumplimos con los objetivos planteados", atestiguó Dabove

Por último, destacó los logros del equipo: "Le queríamos regalar este triunfo a la gente ante el clásico rival. Quedamos segundos a tres puntos del líder, casi clasificados a la Libertadores. Quiero felicitar al grupo, es muy noble, se mata en la semana, juegue quien juegue están todos en el vestuario apoyando. Hay solidez del grupo, juventud y esperamos que el club siga creciendo".