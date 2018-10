Cristian Lema: "El objetivo eran los 40 puntos y lo logramos"

Cristian Lema sigue de racha goleadora y ante Colón, rival directo en la lucha por ingresar a la Sudamericana, el defensor marcó el gol de la victoria con el que Belgrano logró cumplir el primer objetivo de la temporada a falta de dos partidos para la finalización de la Superliga.

"Era con un rival directo. Quedan dos finales más, pero este era importante. El primer objetivo era llegar a los 40 puntos, lo logramos y vamos a ir por los dos partidos que quedan porque son muy importantes para sumar para lo que viene y para la copa", aseguró el zaguero del Pirata.

"Colón es un rival durísimo, sabe a lo que juega y lo hace bien, se planteaba un partido duro. Creo que hicimos un encuentro correcto, el primer tiempo fue un poco dubitativo, no hubo muchas llegadas de ambos lados. El segundo tiempo pudimos haber cerrado [el partido] para no sufrir tanto, pero acá en Belgrano se sufre siempre. Estoy contento por los tres puntos", dijo Lema.

Con el tanto ante el sabalero, Cristian Lema alcanzó su séptimo gol en la Superliga y llegó a los 15 gritos, siendo el segundo defensor con más goles en la historia de Belgrano en AFA. Además, el goleador del Pirata en el torneo fue homenajeado en la previa del partido por haber superado los 100 encuentros con la camiseta del celeste.

"Agradezco a la gente por el cariño que me da. La verdad es que estos partidos de local me he ido muy feliz a mi casa y es gracias a ellos"