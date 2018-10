Pratto: "Me siento cómodo con todos porque juegan muy bien"

En la mañana de hoy, Lucas Pratto brindó una rueda de prensa, en el River Camp, luego del entrenamiento matutino. A la espera del partido ante Independiente Santa Fé de Colombia, el delantero dijo:

"Estamos con confianza y esperamos el jueves revalidar eso con una clasificación. Es un grupo difícil con equipos grandes, pero nos sentimos preparados para afrontarlo de la mejor manera".



En cuanto al juego del Millonario, el Oso manifestó: "A nivel colectivo tenemos que mejorar un poco. Sabemos que podemos dar mucho más y eso se da partido a partido con la confianza".



"Me siento cómodo con todos porque todos juegan muy bien. A nivel físico estamos fenomenal, y a disposición del entrenador. Yo soy un jugador más colectivo y si el equipo mejora en ese rubro, yo lo haré mucho más. Me siento mucho más cómodo y con confianza. Me conozco más con los chicos y de a poco se acomoda todo", comentó el ex-Vélez.



Por otra parte, reconoció que le costó un poco la adaptación al fútbol argentino, porque se juega muy distinto que en el brasilero, ya que en el país argento hay más roce físico y el venía de meses de inactividad. En cuanto a la función que le pide el entrenador, Marcelo Gallardo, dijo que le exige que intente jugar lo mejor posible para el equipo, que ayude en el juego y que haga goles.



También habló del desbloqueo que tuvo River luego de ganarle a Boca: "Es una cuestión mental. Cuando estás bien en tu vida, bien de la cabeza y convencido, las cosas salen más fácil. Cuando le ganamos a Boca nos sacamos muchas cosas de encima, y producto de eso mejoramos mucho en juego y en resultados. Tratamos de elevar el nivel partido a partido".



En cuanto a la comparación sobre la presión que sintió al jugar en equipos grandes de Brasil y la que siente en River, Pratto dijo: "En un equipo grande siempre tenés presión. Si bien son diferentes equipos, tanto en San Pablo, como en Atlético Mineiro y en River hay presión porque son gigantes. Siento la presión de jugar en un club grande, pero lo disfruto cómo me pasó en otros equipos. Aunque aquí en Argentina disfruto más, porque juego en mi país y eso me pone contento".



Por último dio su parecer sobre la candidatura del Millonario a ganar la Copa Conmebol Libertadores de este año: "Todos los equipos grandes de Sudamérica son candidatos. Obviamente hay equipos con más o menos individualidades pero igualmente son buenos colectivamente son buenos, así que somos candidatos a la altura de otros equipos grandes", cerró.