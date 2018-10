Riquelme: "Mañana todas las esperanzas las tenemos en Carlitos"

Boca, que se encuentra puntero del torneo argentino, se enfrentará a Junior de Barranquilla (Colombia) con el objetivo de ganar para no quedar afuera en la primera fase de La Copa Libertadores de América. Sobre este presente complicado que atraviesa el Xeneize se expresó, en Fox Sports, Juan Roman Riquelme, máximo ídolo de la institución, y comentó que el club tiene la obligación de pasar de fase.

Riquelme, que ganó tres Libertadores, apuntó que un partido tan complicado debe aparecer Carlos Tevez, actual referente del plantel: "Lo que aprendí es que el que lleva la cinta de capitán no es como antes… Nuestro líder es Carlitos. Es así. Mañana todas las esperanzas las tenemos en él. Ojalá Pablo Pérez haga un grandísimo partido, pero nuestras esperanzas están sobre Carlitos".

"Mañana es un partido muy importante para nuestro club. También si mañana gana Boca el partido, será lo lógico. Boca tiene la obligación de competir en la Copa Libertadores hasta el final. Boca tiene la obligación de pasar la primera fase, tan simple como eso", además, agregó que siempre que el Xeneize juega la copa es el candidato y que no alcanza con llegar a la semifinal.

Sobre las chances de la eliminación en la primera fase: "No me entra en la cabeza que Boca quede afuera en la primera rueda, no lo pienso. No sé si me acostumbre a tener siempre la ilusión que llegue hasta la final. Prefiero seguir pensando de esa manera. La Copa Libertadores es lo máximo". También añadió que prefiere no haber ganado nunca el torneo argentino por una Libertadores.

Al referirse a una de las claves del encuentro: "Boca está claro que depende muchísimo de Cristián Pavón. Si el contrario le encuentra la vuelta a Pavón y lo puede marcar bien, a nosotros se nos puede complicar mucho para crear situaciones de gol. Creo que los demás tampoco son tan fuertes".

“Estamos muy confiados en que el equipo pueda llegar hasta el final y pueda ganar la Copa. Cuando está la camiseta de Boca ahí uno cree que va a ganar. Somos hinchas, cuando empieza el partido creemos que somos muy fuertes. Los hinchas creemos que vamos a terminar ganando la Copa”, señaló Román.

“Lo difícil es ganar la Copa por primera vez. Después sentís confianza. El hincha de Boca está confiado en que el equipo gana. Y mañana nos va a pasar eso. Es un partido muy importante para nuestro club. Si mañana Boca gana es lo lógico. Es tan simple como eso. Boca tiene la obligación de pasar la primera fase. Yo tengo confianza. Después en el mano a mano ninguno quiere enfrentarse con Boca”, comentó, con seguridad, el máximo ídolo de la historia del club.