José Chamot: “Tengo casi todo en la cabeza”

Rosario Central el próximo sábado visitará a Arsenal de Sarandí a las 13:15 por la Superliga Argentina de Fútbol. El director técnico interino habló en conferencia de prensa luego de que el Canalla se entrene en Funes y dijo lo siguiente: “Tengo casi todo en la cabeza, pero no lo puedo decir porque quiero ajustar algunas cosas. Hoy pude hacer algo de fútbol, pero está asomando el equipo. Mañana me decido con todo. Mi compromiso es sacar resultados jugando bien", dijo el ex lateral izquierdo de la Selección Argentina.

La próxima semana Rosario Central viaja a San Pablo para jugar la vuelta de la Copa Sudamericana contra el “Tricolor Paulista” (San Pablo) y acerca sobre este partido Chamot dijo lo siguiente: "Siempre al ganar crece el autoestima y da tranquilidad para trabajar. Busco el ambiente ideal para llegar a ese partido, y es lo que procuramos hacer. Admiro la plena predisposición de los jugadores y las ganas que tengo”, y disparó: “Me pusieron un lindo problema”.

Al final de la conferencia de prensa José Antonio Chamot se refirió a la situación de Marco Gastón Ruben. Comparó esta situación a una que tuvo él cuando jugaba en la Lazio de Italia: “Marco es Central, no se va a sentir mejor que acá en ningún lado. Bueno, a mi en algún momento de mi carrera cuando estaba en la Lazio se me pasó querer dejar el fútbol. A Ruben tenemos que respetarlo, ayudarlo y no tener que cortar memoria con este jugador que nos ha dado tanto".