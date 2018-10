Gallardo: "Nosotros hicimos un esfuerzo muy inteligente"

River venció 1-0 a Independiente Santa Fe en Colombia por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El gol fue de Lucas Pratto.

Marcelo Gallardo expresó sus sensaciones tras la victoria: "Muy contento, el haber logrado la clasificación a falta de una fecha, para nosotros es muy importante. Logramos la clasificación ganando dos partidos de visitantes y eso también nos hace fuertes".

El entrenador Millonario analizó el encuentro que jugaron sus dirigidos: "Creo que hicimos un partido inteligente. Fuimos un equipo solido, compacto, que cuando recupero la pelota pudimos haber logrado algún gol más. Fue un partido bastante inteligente, lo jugamos de la manera pensada. El primer tiempo fue lo que nosotros buscabamos".

Además, el Muñeco hizo hincapié en el juego que se vio en el complemento y justificó a su equipo: "Jugar en la altura no es fácil, contra un rival que en algún momento iba a salir a buscar el empate. Pasamos por algunos sofocones, lo supimos aguantar. Nos faltó la energía que necesitabamos para terminar de liquidar el partido con alguna contra. Teniendo en cuenta como se presentó el encuentro yo creo que el esfuerzo que se hizo fue muy grande. Después terminamos ganando merecidamente".

Como en todos los partidos, Marcelo Gallardo sorprende con el once que va a salir a la cancha y ante Santa Fe no fue la excepción, hasta el esquema cambió 5-4-1: "Uno imaginaba el partido que se podía llegar a dar. Yo tenía en la cabeza algunas posibilidades y lo termine de definir ayer cuando me fui a dormir. Me convencí que era la manera que nosotros podíamos jugar. Yo no mido el convencimiento mio y la parte estratégica en base a lo que los demás pueden llegar a pensar. Si no en lo que yo creo que corresponde a algunos partidos que se pueden presentar de una manera muy difícil como era esta, en un contexto especial. Siempre venir a jugar a la altura requiere un gran esfuerzo. Nosotros hicimos un esfuerzo muy inteligente. A partir de ahí nosotros empezamos a producir nuestra victoria".

En la conferencia de prensa había muchos medios colombianos los cuales estaban interesados en hablar sobre el buen momento de Armani, de quien hablan a diario luego de cada actuación en River: "El nivel de Franco no viene sorprendiendo a nadie. Esta en el momento justo cuando lo necesitamos . Hoy respondió ante un cabezazo de Perlaza en el primer tiempo, cabezazo difícil y pudo mantener el arco en cero. Eso claramente nos da tranquilidad".

Cuando el Muñeco fue consultado por la inclusión de Quintero desde el principio, el hecho de que Nacho Scocco esté en el banco (hoy no entró), el entrenador aclaró: "Todos los jugadores que están en River tienen un lugar importante. A veces juegan más, a veces menos. Pienso en lo mejor para el equipo, yo veo quien esta mejor que otro para determinados partidos. Un jugador puede entrar desde el banco y ser importante no por eso al otro partido tiene que ser titular. Es una decisión que trato de hacer con la mayor objetividad".

Marcelo Gallardo no quiso opinar del mal momento que esta pasando Boca en el certamen del cual podría quedar afuera: "No pienso nada, solo que la Copa Libertadores es una competencia muy difícil y que cada uno la encara como puede o como esta convencido que debe encararlo. Yo no soy quien para opinar de otros grupos. Yo tengo demasiado con el mio".

El entrenador que le ganó otra final a su eterno rival hizo hincapié en los objetivos de este semestre: "El primero era ganar la Supercopa y se logró. El segundo era clasificar a Octavos de final de la Copa Libertadores".

Por último, se refirió a la importancia del certamen más importante a nivel continental: "La Copa es prioridad para todos los equipos grandes que estamos en esta competencia. Todos estamos ilusionados o nos preparamos para ganarla".