Un nuevo arquero para visitar a Newell's

Desde las 15:30 horas, Defensa y Justicia visitará el estadio Marcelo Bielsa para enfrentar a Newell’s Old Boys. El equipo de Florencio Varela llega a Rosario con una racha de cuatro triunfos consecutivos en la Superliga Argentina ya que luego de perder ante River venció a Boca, Racing, Independiente y Rosario Central. Para este duelo frente al conjunto dirigido por Omar De Felippe, el arquero Ezequiel Unsain no estará presente porque en su préstamo (su pase corresponde a la Lepra) existen clausulas que no le permiten ser de la partida.

Por ello, el arco del Halcón será ocupado por primera vez por Nicolás Avellaneda. Con ese cambio obligado en la portería, el combinado de Juan Pablo Vojvoda estaría conformado por: Nicolas Avellaneda; Nahuel Molina, Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Christian Almeida; Tomás Pochettino, Andrés Cubas, Mariano Bareiro; Ciro Rius, Horacio Tijanovich y Fabián Bordagaray. En este choque ante el Rojinegro volverá a estar afuera del equipo Fernando Márquez, quien se resintió de la lesión que lo marginó la fecha pasada.

Después de la victoria contra el Canalla, el guardameta Unsain analizó ante los periodistas: “Más allá de que el resultado fue abultado, Central tiene muy buenos jugadores, se han desplegado en el campo, pero nuestro esfuerzo hoy fue muy importante, terminó siendo demasiado para Central y por eso el resultado”.

A su vez comentó: “Sabíamos que el clima nos iba a jugar un poco en contra, era difícil sacar de abajo la pelota limpia, eso hacía que terminemos en pelotazos a nuestros delanteros, quienes ganaron varias de ellas y generaron ocasiones de gol”.

Luego, el guardavalla reconoció: “Quedan dos partidos, vamos por ellos. Sabemos que es complicada la clasificación a la Libertadores por la diferencia de puntos contra el último que clasifica, pero si apuntamos a eso, y lo buscamos, como mínimo entraremos en una Sudamericana”.