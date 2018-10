Cara a cara: Santiago Giordana vs Sebastián Ribas

La Superliga está llegando a su final transitando la última recta definitoria para los equipos que pelean arriba, pero este no es el caso, ya que nos encontramos con un Temperley ya descendido que se encuentra pensando en armar un proyecto para jugar el Nacional B el próximo campeonato. Los jugadores saben que estos últimos dos partidos tienen que disfrutar y en los que saben que tienen la posibilidad de emigrar, tienen que hacerse notar en la cancha para ser bien vistos por otros equipos.

En la otra vereda nos encontramos con Patronato, un equipo que no gana hace 4 fechas y por más que hace dos está respirando por haber zafado del descenso, no se olvida que el campeonato que viene no queda bien parado en la la tabla de promedios, por eso debe estar atento y sumar como sea si no quiere estar con la soga al cuello.

Diferentes situaciones y momentos son los que atraviesan ambos equipos, pero lo que no tienen de diferente es que entre esos 11 jugadores hay uno con más hambre de gol que los otros, ellos son los delanteros de área que pasaremos a analizar.

Santiago Giordana

Nació el 3 de mayo de 1995 en Crespo, Entre Ríos, con 23 años recién cumplidos buscará darse un regalo personal que es convertir su segundo gol con la camiseta del "Gasolero".

Su debut profesional lo hizo en Belgrano de Córdoba, mismo club que lo dio a préstamo a Guillermo Brown de Puerto Madryn en donde convirtió 7 goles en 39 encuentros, estando a un paso de ascender con el equipo del "Sur" que en ese momento estaba al mando de Gastón Esmerado, hoy director técnico de Temperley, quien lo llevó allí más adelante porque ya lo conocía y era de su agrado.

Nuevamente volvió al "Pirata" pero otra vez se fue a préstamo, esta vez a Villa Dálmine en donde no tuvo participación como titular, sin convertir goles -entró desde el banco en 7 ocasiones-. Para nada buena fue su campaña, sin embargo el "Gato" que como ya lo conocía, decidió darle una oportunidad luego de que se confirmara la lesión de Ramiro Costa que le impedía jugar lo que restaba del torneo. Ante esta chance Santiago Giordana decidió no desaprovecharla, en su primer partido ante Gimnasia de La Plata se llevó las buenas repercusiones de los hinchas, aunque no pudo concretar su gol, tuvo varias chances para así hacerlo entrando desde el banco de suplentes y jugando pocos minutos.

Después en adelante fue titular, pero con una espina que sin saber se le había clavado esa noche ante el "Lobo", ya que estuvo 7 partidos sin poder marcar. Esta mala racha se rompió el encuentro pasado ante Chacarita cuando anotó el segundo gol definitorio, eso lo lleva a la tranquilidad de haberse sacado esa "mufa" y le da un empujón anímico importante para lo que viene: Patronato.

Sebastián Ribas

Nació el 11 de marzo de 1988 en Montevideo, Uruguay. Con 30 años tiene una gran trayectoria que tuvo su comienzo en Juventud de Uruguay allá por el 2005 en donde anotó 6 goles en 17 partidos. Desde allí dio su gran salto que revelaba la calidad que tiene como jugador, porque se lo llevó a Italia ni nada más ni nada menos que el Inter, aunque jugó solo 1 encuentro.

Luego tuvo sus siguientes pasos en: Spezia de Italia (2007-2008), Dijon de Francia (2008- 2011), Genoa de Italia (2011-2012), Sporting de Portugal (2012), Mónaco de Francia (2012-2013), Barcelona de Ecuador (2013), Estrasburgo de Francia (2014), Cartagena de España (2014-2015), Fénix de Uruguay (2015-2016), River de Uruguay (2016), Venados de México (2016-2017), Karpaty de Ucrania (2017) y por último en Patronato, en donde nos vamos a detener, porque su llegada al "Patrón" fue muy significante para él, para el equipo y sus hinchas inclusive, quienes fueron los que lo aceptaron desde el primer momento.

El "Vikingo" como es apodado el jugador uruguayo, lleva 11 goles en esta Superliga, lo que lo convierte en el segundo jugador con más goles en este torneo. El primer puesto lo lidera Santiago "Morro" García de Godoy Cruz. Así que no solo su equipo tiene la necesidad de sumar pensando en los promedios del año que viene, sino que también su delantero Sebastián Ribas buscará pasar al del "Tomba" y lograr ese título de goleador de la Superliga.