Guía VAVEL Reducido B Nacional: por el segundo boleto a la Superliga

El primer boleto que entregó la B Nacional a la Superliga quedó en manos de Aldosivi, que se impuso en el desempate por 3-1 ante Almagro. Ahora, el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino se definirá en un apasionante Reducido que dará comienzo con la llave de cuartos de final y culminará con una final a doble partido.

Almagro - Agropecuario de Carlos Casares

El martes a las 21:10, se enfrentarán Almagro frente a Agropecuario de Carlos Casares en una de las llaves que tiene este Reducido y ver quién seguirá avanzando para conseguir el segundo ascenso. Este será el último partido de la fase debido a que el Tricolor disputó hace unos días el desempate ante Aldosivi.

Almagro (2º)

El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia tuvo un duro tropezón en Sarandí hace unos días en el cual perdió el desempate que otorgaba el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En la última fecha de la B Nacional, no pudo sumar de a tres y lo llevó a la definición ante Aldosivi.

En el estadio de Arsenal, el Tricolor perdió 3 -1 con goles de Cristian Chavez, Emiliano Ellacópulos y Arnaldo González para Aldosivi mientras que Leonardo Acosta había marcado para Almagro. En esa oportunidad, Battaglia alineó con: Christian Limousin; Brian Mieres, Ariel Coronel, Juan Rodríguez y Adrián Torres; Gabriel Compagnucci, Saúl Nelle, Ezequiel Piovi y Ariel Cháves; Diego Diellos y Alan Bonansea.

Con la caída ante el Tiburón, ahora los objetivos están en este octogonal que comienza ante el equipo de Carlos Casares. En esta ronda quedó posicionado como el mejor equipo entre los ocho clasificados a esta etapa, esto significa que cuenta con ventaja deportiva y la localía para este encuentro.

Uno de los testimonios por el lado del Tricolor fue el de su entrenador Battaglia quien analizó lo sucedido ante el Tiburón en el Estadio Julio Humberto Grondona y manifestó: “Hay que mirar para adelante porque queda poco tiempo de recuperación para el próximo partido del martes. Tenemos que levantarnos de la cabeza y físicamente, ya que la cancha nos quitó muchas fuerzas”.

Agropecuario de Carlos Casares (9º)

El rival del Tricolor será el equipo de Carlos Casares que definió su clasificación a esta etapa en la última fecha al igual que la definición por el campeonato y los descensos. En la última fecha, el Sojero se enfrentó ante Juventud Unida de Gualeguaychú y los dos equipos se jugaban todo, ya que uno iba por el boleto al Reducido mientras que el otro ponía en juego la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

En el estadio de Agropecuario, el gol llegó en el tramo final del partido ya que a los 27 minutos de la segunda parte, Jonathan Blanco marcó el único gol del encuentro y le dio el boleto para llegar a estas instancias. Mientras que el equipo entrerriano, después de estar cuatro años en el Nacional B, decretó su descenso y a partir de la siguiente temporada jugará en el Torneo Federal A.

El equipo comandado por Fernando Gamboa tuvo que sufrir para llegar a estas instancias. En las últimas fechas, había sufrido tres derrotas consecutivas (San Martín de Tucumán, Almagro y Nueva Chicago), pero la paridad ante Deportivo Riestra y la última victoria permitieron que el club ascendido a la B Nacional hace un año, ahora tenga la chance de jugar sus fichas para el ascenso a Primera.

Sarmiento de Junín - Instituto de Córdoba

Por Santiago Cánepa

Sarmiento e Instituto se enfrentarán el domingo 6 de abril en el estadio Eva Perón –local Sarmiento- desde las 15:05 horas con transmisión de TyC Sports, por los cuartos de final del Reducido para ascender a la Superliga. Ramiro López será el árbitro.

Instituto (6°)

El equipo cordobés es dirigido tácticamente Darío Franco, que llegó al club a fines de octubre del año pasado, luego de que Gabriel Gómez acordara su salida con la dirigencia.

Instituto tuvo un comienzo irregular de campeonato, ganando tan solo dos partidos de los seis primeros, empatando uno y perdiendo tres. Con el correr de las fechas se enfrentó a Sarmiento de Junín y cayó por 3-0. Pero gracias a un buen cierre de campeonato, el equipo cordobés, que lleva seis fechas invicto, pudo repuntar y quedar en la sexta posición con 37 puntos.

El técnico del conjunto cordobés, contará nuevamente para los cuartos de final con Ezequiel Bonacorso e Ignacio Antonio, que habían llegado a la quinta amarilla. Franco pararía a: Hoyos; Aguirre, López y Goicoechea; Yabale, Nizzo, Antonio y Endrizzi; Mendoza; Castelli y Klimowicz.

Sarmiento (5°)

El equipo juninense es dirigido actualmente por Iván Delfino, que a partir de principio de octubre del año pasado se hizo cargo luego de que Fernando Quiroz dejara de ser el técnico.

Sarmiento tuvo un arranque muy malo de torneo. No logró ganar en ninguno de los cuatro primeros partidos y quedó eliminado de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Luego el equipo de Delfino consiguió buenas victorias cerca de la finalización, lo que le dio una buena clasificación y la chance de repuntar ese mal arranque. El equipo terminó en la quinta posición con 37 puntos.

Los juninenses contarán con un único cambio que sería Sergio Quiroga por Nicolás Rinaldi. Por lo tanto el posible once del Verde sería: Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Sergio Quiroga, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini.

Brown de Adrogué - Atlético Rafaela

Por Luis Ariel Acosta Montero

El Club Brown de Adrogué, con ventaja deportiva, recibirá a Atlético Rafaela; quienes jugarán por los cuartos de final del Reducido de la B Nacional el día domingo 6 de mayo a partir de las 15:35 hs.

Brown de Adrogué (4°)

El elenco de Adrogué, de la provincia de Buenos Aires, llega al enfrentamiento por los cuartos de final del reducido de la B Nacional en la 4ta. posición, con 37 puntos en total, con 10 partidos ganados, 7 empatados y la misma cantidad en partidos donde se vio superado por sus rivales. Con respeto a los conjuntos que se encuentran en el reducido, Brown le ha ganado a la mayoría, solo empató sin mover el marcador del cero contra Villa Dálmine.

En cuanto a los últimos cinco partidos, ganó tres y empató dos luego de haber perdido dos encuentros consecutivos contra Gimnasia de Jujuy y Los Andes, respectivamente. En la última fecha de la segunda categoría del fútbol argentino, el Trico se enfrentó contra San Martín de Tucumán donde salió victorioso por la mínima diferencia (1-0) con gol de Lautaro Mesa y fue así como se ordenó en la cuarta posición del certamen.

Luego de dicha preeminencia conseguida el pasado lunes uno de los que salió a hablar con la prensa fue el lateral de Brown Adrogué, Leonardo Zaragoza, quien quiere "salir a ganar" ante Atlético de Rafaela, aunque con un empate les alcanzará para llegar a las semifinales del Reducido. "Intentaremos aprovechar la chance y pelear por un ascenso", asentó.

El plantel de Brown de Adrogué no se conforma con haber conseguido un lugar en el Reducido, sino que buscará marcar su huella en la historia del club y apuntar al segundo ascenso a la Superliga. En esa línea, el domingo, a partir de las 15:35 horas, iniciará su camino en el octogonal frente a Atlético de Rafaela, por los cuartos de final.

Otro de los que se escuchó en conferencia de prensa fue el autor del último gol ante el conjunto tucumano, Mesa: “En la semana estuvimos festejando mi cumpleaños (21), hoy (por el domingo) una alegría para nosotros y para la gente que vino a alentar. El equipo levantó el nivel en los últimos partidos, las victorias lo dicen por sí solo. Lo importante era ganar para meternos en el reducido sin depender de nadie”, explicó.

Luego comentó lo que esperaban del rival, que llegaba con la intención de ser campeón y subir a Primera en el Lorenzo Arandilla: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, muy físico. Ellos tienen un gran equipo, jugadores de buen nivel y sabíamos que la obligación principal era de ellos. Se jugaban el ascenso, supimos aprovechar el nerviosismo que tenían”, atestiguó el delantero.

Atlético Rafaela (7°)

El elenco de Santa Fe llega a dicho reducido en la 7ta. posición del campeonato, habiendo sumado 36 unidades, en donde tiene nueve partidos ganados, nueve empatados y seis encuentros perdidos. En cuanto a los equipos que participan en el octagonal para quedarse con la segunda plaza del ascenso, le supo ganar a la mayoría sin contar que con algunos empató y su peculiar verdugo en el campeonato, en un gran partido, fue su rival de turno en los cuartos de final (Brown) quien lo superó por 3-2 en su propio estadio.

Además, Rafaela no venía muy bien en la recta final del certamen debido a que fue derrotado dos veces y empató la misma cantidad; pero en la última fecha supo imponerse ante uno de los rivales que se encuentran en el reducido, el Club Villa Dálmine, por 2-0 en condición de local. Los goles fueron anotados por Mauro Albertengo, de cabeza, y Diego Meza, ya en tiempo de descuento, a los 31 y 46 minutos de la parte final, este partido fue el que le permitió disputar el Reducido por el segundo lugar en el ascenso.

Rafaela volverá a jugar un reducido once años después

La última vez que el conjunto cremoso disputó un “mini torneo” fue en la temporada 2006/07, cuando finalizó en el 4° puesto de la tabla general por detrás de Olimpo (ganador de los dos torneos que se disputaron ese año), San Martín de San Juan y Huracán (quienes jugaron la final por el segundo ascenso). El conjunto que por aquel entonces dirigía Jorge Ghiso enfrentó a Platense por la semifinal del Reducido. El campeón de ese “mini torneo” disputaría la Promoción.

En la ida, el Calamar se impuso por 1-0 con gol de Santiago Bianchi de cabeza, tres días después Atlético se imponía parcialmente por 2-0 con goles de Ricardo Villalba y Alejandro Faurlín. Pero el Celeste se durmió y el conjunto visitante consiguió empatar el encuentro de la mano de Ángel Puertas y nuevamente Santiago Bianchi, pero en esta oportunidad desde el tiro penal, le daría la clasificación a la visita.

San Martín de Tucumán - Villa Dálmine

Por Joaquín Bertone

Este domingo desde las 18:00 hs en Tucumán se vivirá un encuentro electrizante. En 'La Ciudadela' chocarán el local, San Martín, y Villa Dálmine que quiere dar el batacazo. En el campeonato, se enfrentaron en la fecha 11 en Tucumán y fue un empate.

San Martín de Tucumán (3°)

Tras una primera rueda plagada de empates (solo consiguió dos victorias), el Santo se recompuso e hizo una segunda mitad de campeonato muy buena en manos de Rubén Forestello que lo llevó hasta pelear por el título en la última fecha. Pero la derrota con Brown de Adrogué por 1 a 0 le quitó todas las posibilidades y buscará el ascenso con el Reducido.

San Martin no podrá contar con Lucas Acevedo, ya que fue expulsado en la ultima fecha ante Brown de Adrogué y le dieron dos partidos de suspensión. Pero si, tendrá a Juan Galeano nuevamente en el once titular. El mediocampista no estuvo ante el Tricolor porque había llegado a la quinta amarilla en el partido anterior.

Villa Dálmine (8°)

En frente estará el duro equipo dirigido por Felipe De la Riva que hizo una muy buena campaña, sobre todo de local. Dálmine hizo una primera mitad muy buena y finalizó el 2017 entre los primeros puestos. Pero un bajón en el rendimiento llevó a que el conjunto de Campana no ganara por siete partidos y peligró tanto su participación en el octogonal final, como su permanencia en la categoría. El Viola se recuperó y metió tres victorias seguidas en el final del campeonato y se clasificó para el Reducido.

Villa Dálmine tendrá tres bajas sensibles: Nicolás Sánchez, que vio la roja ante Atlético de Rafaela, Renso Pérez que recibió la quinta amonestación, y Juan Celaya que sufrió un desgarro. Sus reemplazantes serán Gonzalo Papa que vuelve tras una suspensión, y Marcos Martinich estará en la zaga central.

El papel de candidato lo tiene el Santo ya que tiene a su favor la ventaja deportiva que, en caso de empate, pasarán a la siguiente fase, y contará con su gente que seguramente alentará a su equipo en todo momento. Dálmine tiene una estadística en contra: de 12 partidos como visitante, solo obtuvo dos victorias.

Fases y TV

Local Visitante Día y hora TV Sarmiento (J) Instituto Domingo 6/5 | 15:05 TyC Sports Brown (A) Atl. Rafaela Domingo 6/5 | 15:35 DIRECTV Sports San Martin (T) Villa Dálmine Domingo 6/5 | 18:00 TyC Sports Play Almagro Agropecuario Martes 8/5 | 21:10 TyC Sports

Una vez terminada la primera fase y determinados los ganadores, se volverán a emparejar los equipos ganadores según el puesto en la tabla. Las fechas asignadas para los otras dos fases son: el 12 (ida de semifinales), 19 (vuelta de semifinales), 26 (ida de la final) de mayo y 2 de junio (vuelta de la final).

Cada fase tendrá un sistema de disputa diferente. Los cuartos de final se jugarán a partido único, haciendo las veces de local el equipo mejor ubicado en la tabla de la temporada y con la ventaja deportiva de avanzar en caso de empate en los 90 minutos. Las semifinales serán con encuentros de ida y vuelta, siendo local en la revancha el mejor ubicado de la clasificación, que además volverá a tener ventaja deportiva si hay igualdad en los 180 minutos. Por último, la final será a doble partido, siendo local en el segundo compromiso el mejor ubicado pero con definición por penales en caso de empatar.