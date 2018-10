Cara a cara: Lucas Pratto Vs. Diego Vera

River intentará conseguir su séptimo triunfo seguido en el campeonato y a su vez intentará consolidarse en los puestos de Copa Sudamericana, cuando este lunes a partir de las 21.15 enfrente como visitante a Colon de Santa Fe, en el marco de la jornada 26 de la Superliga Argentina 2017/18 y con arbitraje de Fernando Rapallini.

Ambos equipos, que luchan por obtener un lugar en los torneos internacionales del año que viene, pondrán en cancha al mejor equipo que tienen a disposición para disputar este cotejo que promete ser más que interesante. Entre los jugadores que estarán presentes, se encuentran dos delanteros que son fundamentales en la estructura de sus elencos: ellos son Lucas Pratto en el Millonario y Diego Vera en el Sabalero.

Lucas Pratto nació el 4 de junio de 1988 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Hizo las divisiones inferiores en el club Defensores de Cambaceres y en Boca, pero en la institución con el que debutó profesionalmente fue con Tigre en un partido frente a San Lorenzo correspondiente al Torneo Apertura 2007. Tras un año a préstamo en el club de Victoria, fue cedido nuevamente pero esta vez al Lyn Oslo de Noruega. En 2009 retornó al Xeneize, donde tan solo jugó dos encuentros. Luego vestiría las camisetas de Unión de Santa Fe, Universidad Católica de Chile y Genoa de Italia, para luego recalar en Vélez a principios de 2012. donde tendría un gran rendimiento, anotando 43 goles y obteniendo tres títulos.

En 2015 empezaría su estadía en Brasil, tras ser transferido al Atlético Mineiro, club en el que en poco tiempo se convirtió en referentes a base de goles y buenas actuaciones. Continuaría en el conjunto Galo hasta principios de 2017, cuando es fichado por Sao Paulo. Pese a que su traspaso había generado expectativa entre los hinchas de Tricolor Paulista, los rendimientos del Oso no terminaron convenciendo y finalmente en enero de este año, se convertiría en jugador de River, siendo la compra más cara de la historia del club (10,8 millones de dolares más dos millones de plus por objetivos). Si bien su estadía en el club no comenzó de la mejor manera, con el paso de los partidos Pratto se convirtió en una fija en el once de Marcelo Gallardo y hasta el momento disputó 16 cotejos, anotó cinco goles y obtuvo la Supercopa Argentina, nada más y nada menos que frente a Boca. Cabe destacar que Pratto, también jugó tres partidos con la Selección Argentina, todos en 2016 y por Eliminatorias al Mundial de Rusia, anotando dos goles (frente a Venezuela y Colombia).

Diego Vera nació el 5 de enero de 1985 en Montevideo, Uruguay. Debutó en primera división en 2004 visitiendo la camiseta de Bella Vista y hasta 2010 jugó oficialmente en su país, pasando por Nacional, Defensor Sporting y Liverpool, ganando cinco títulos (Segunda División 2005 con Bella Vista, Liguilla Pre-Libertadores 2007 y 2008 y Torneo Apertura 2009 con Nacional y Torneo Clausura 2009 con Defensor). En 2011 tendría sus dos primeras experiencias fuera de territorio Charrúa: Nanchang Hengyuan de China y Deportivo Pereira de Colombia. En el primer semestre de 2012, volvería a Liverpool y seis meses más tarde pasaría al Querétaro de fútbol méxicano.

En 2013, haría su arribo al fútbol argentino, más concretamente a Atlético Rafaela. Tras un buen rendimiento en un año y medio en la Crema, Estudiantes de La Plata compraría su pase para la temporada 2014/15. En julio de 2015, daría el salto a un equipo grande, más precisamente a Independiente. En el Rojo de Avellaneda, no contentó con sus actuaciones a los hinchas y finalmente en 2017 se selló la llegada a su actual club, Colón de Santa Fe, donde hasta el momento tuvo acción en 29 partidos, convirtiendo nueve goles.