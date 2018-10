La última y... ¿se van?

Oficialmente queda un fin de semana de fútbol en Inglaterra, por lo que el interés solo se enfoca en 2 cosas; el "Descenso" y el último partido de Arsene Wenger bajo las riendas de los "Gunners", a la espera de la evolucion de la operación a Sir Alex Ferguson.

El West Bromwich alargó una jornada más su estadía en el máximo circuito inglés gracias a la victoria que le propinó al Tottenham de Mauricio Pochettino que gracias a esta derrota, peligra su puesto en Champions League del año próximo.

Pero el calvario del West Brom no termina ahí; deberán ganarle al Crystal Palace y esperar resultados. Que no logre el Swansea City dos puntos en los dos partidos que le restan y que los "Saints" no hagan lo mismo; prácticamente imposible que no desciendan ya que Swansea City y Southampton se enfrentan este martes y podrían firmar un empate.

Por su parte se confirmó el descenso del Stoke City tras 10 temporadas en la Premier League; perdió ante el Crystal Palace en el Bet365 Stadium por 1-2. Puso punto final a diez largos años disfrutando del mejor fútbol en la Isla Británica; esto gracias a una horrible racha de trece partidos ininterrumpidos sin sumar tres puntos en una sola jornada.

Descendieron después de 10 temporadas I Foto: @stokecity

Pero no todo es fracaso, el West Ham logró salvarse al vencer al Leicester City de visita por 2-0 con goles del campeón de Europa, Joao Mario y de su capitán Mark Noble que los situó en el puesto 15º de la tabla general.

La lucha ahora se reduce en tres equipos; Southampton, Swansea City y West Brom. Y solo dos lugares restantes para descender; es por eso que el duelo de este martes en suelo galés es vital para conocer a los que perderán la categoría esta temporada 2017 / 2018 en la Premier League.