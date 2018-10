El Patrón sumó tres puntos esenciales

Poca diferencia en el campo, amplia en el marcador

Los equipos no lograban sacarse mucha ventaja en lo que era el comienzo del partido, pero a los 13 minutos tras un gran pase largo de Bruno Urribarri para Sebastian Ribas llegaba el primer gol rojinegro. El jugador uruguayo supo acomodarse y desmarcarse ante la defensa celeste logrando una gran jugada que coronó con caño y gol para abrir el marcador.

Con el 1-0 a favor, el encuentro se llevó sin demasiadas complicaciones para el Patrón, a Temperley le costaba llegar a la zona de Bértoli. La insistencia del equipo de Paraná con un poco de impaciencia del rival llevaron a cometerse varias faltas, una de ellas dentro del área realizada por Bogino sobre Quiroga, dejando sin ninguna duda a Facundo Tello para que pitara penal -en 26 fechas, fue el primero en esta Superliga a favor del Patrón- . Tras los reclamos del equipo gasolero, y la espera de la ejecución se podía observar al goleador del Santo con la pelota en mano, decidido a ser él quien se haría cargo. Sin especulaciones, pateando fuerte y seguro impuso el 2-0 con el que se fueron al entretiempo.

El visitante complicado

Tras el descanso, Temperley comenzó a meterse en el partido y fue quien realizó el primer cambio en el encuentro, buscando más precisión y juego, así puso en cancha a Ezequiel Montagna. El Celeste se animaba cada vez más, sin tanta eficacia en los remates finales de parte de la delantera del equipo del sur. El Patrón por su parte no podía mantener su juego con el balón, e intentaba cuidar el resultado. El ingreso de Montagna no fue en vano, tras varios intentos con toques desde el fondo, fue él quien remata desde fuera del área del capitán rojinegro y puso el descuento para Temperley (1-2).



La visita la pasaba mal, los cambios realizados por Pumpido no lograban darle la tranquilidad de estar arriba en el marcador, aprovechándose de eso y la tranquilidad propia, el equipo dirigido por Esmerado conseguía poner en aprietos al Rojinegro que sufrió el acecho del Celeste hasta ultimo momento.

Franco Sosa como Gaspar Gentile tuvieron la ocasión de convertir frente al arco de Bértoli, pero el palo y el remate alto salvaron al elenco Rojinegro.

El próximo fin de semana Temperley cierra su participación en Primera División visitando a Belgrano de Córdoba, en tanto, Patronato recibe en el Presbítero Grella a Banfield.

Síntesis

Goles

13’PT: Sebastián Ribas (PAT).

26’PT: Sebastián Ribas -p- (PAT).

23’ST: Ezequiel Montagna (TEM)

Expulsados

46’ST: Abel Peralta (PAT).

Formaciones

Temperley: Leandro de Bórtoli; Agustín Sosa, Gastón Aguirre, Ignacio Bogino, Nicolás Demartini; Emiliano Ozuna, Darío Salina, Federico Fattori, Matías Orihuela; Fernando Brandán y Santiago Giordana.

DT: Gastón Esmerado.

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera, Bruno Urribarri; Marcelo Guzmán, Damián Lemos, Martín Rivero, Agustín Guiffrey; Matías Quiroga y Sebastián Ribas.

DT: Juan Pablo Pumpido.

Suplentes

Temperley: Josué Ayala, Rodrigo de Ciancio, Mathías Villasanti, Sebastián Martelli, Ezequiel Montagna, Franco Sosa y Gaspar Gentile.

Patronato: Federico Costa, Luca Sosa, Lucas Márquez, Abel Peralta, Lautaro Comas, Juan Franzoni y Matías Fonseca.

Amonestados

7’PT: Agustín Sosa (TEM).

28’PT: Fernando Brandán (TEM).

34’PT: Ignacio Bogino (TEM).

8’ST: Martín Rivero (PAT).

27’ST: Bruno Urribarri (PAT).

35’ST: Renzo Vera (PAT).

Cambios

0’ST: ingresó Ezequiel Montagna por Matías Orihuela (TEM).

12’ST: ingresó Gaspar Gentile por Emiliano Ozuna (TEM).

26’ST: ingresó Abel Peralta por Marcelo Guzmán (PAT).

29’ST: ingresó Franco Sosa por Agustín Sosa (TEM).

32’ST: ingresó Lucas Márquez por Agustín Guiffrey (PAT).

43’ST: ingresó Juan Cruz Franzoni por Matías Quiroga (PAT).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Alfredo Beranger.