Comienza una semana decisiva

Tras la derrota vergonzosa frente Arsenal de Sarandí, Rosario Central este miércoles nueve de mayo jugará la revancha de la Copa Sudamericana frente al San Pablo en el Morumbi. El equipo que está al mando de José Antonio Chamot tuvo la visita de los dirigentes del Canalla el pasado sábado en el predio de Arroyo Seco (lugar de entrenamiento de Central).

El primer equipo Canalla volvió a los entrenamientos en el dia de ayer y el dt José Chamot probó un equipo. Los once posibles para jugar contra el San Pablo serían: Jeremías Ledesma, Paulo Ferrari, Mauricio Martínez, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Washington Camacho, Hernán Nicolás Da Campo, Joaquín Pereyra y Marco Ruben. El mediocampo sería un doble cinco con Ortigoza y “el Colo” Gil; delante de ellos estarían Da Campo por derecha, Camacho por izquierda y Pereyra de enganche. Arriba el goleador Marco Gastón Ruben.

Fernando Tobio no estará presente porque tiene una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda. El defensor ex Boca Juniors disputó su último partido con la camiseta canalla frente a Arsenal de Sarandí ya que el club de Arroyito no hará opción de compra al Palmeiras de Brasil (club dueño de su pase).

Lista de concentrados

Así está compuesta la delegación que este lunes partirá rumbo a Brasil para jugar el encuentro revancha de la Copa Sudamericana ante San Pablo.

#VamoCanalla | Así está compuesta la delegación que este lunes partirá rumbo a Brasil para jugar el encuentro revancha de la @CONMEBOL Sudamericana ante @SaoPauloFC pic.twitter.com/3tjTMTu1nh — Rosario Central (@CARCoficial) 6 de mayo de 2018

El rival

El próximo rival de Rosario Central en la Copa Sudamericana, San Pablo acaba de empatar 2-2 frente al Atlético Mineiro en su campeonato. Los goles del Tricolor Paulista fueron de Souza y Everton.