Emiliano Purita: “El reconocimiento de la gente no tiene precio”

Luego de poder despedirse en casa con una aplastante goleada ante Rosario Central por 4-0, el autor del cuarto gol, Emiliano Purita habló con VAVEL Arsenal mostrándose muy contento por el gran rendimiento del encuentro

“Me dijeron del aplausometro que estaba muy parejo con Lucas Wilchez, Pablo Santillo, me pone muy contento, no soy del riñón, siendo una persona distinta al club, sin embargo uno dentro de la cancha se va a matar por la camiseta que tenga puesta y toda mi vida he hecho lo mismo. Estoy muy contento por el reconocimiento y es un premio a lo que uno hace”, confesó el volante Emiliano Purita que tendrá que volver a San Lorenzo.

“Hoy hicimos lo que no pudimos hacer en otros partidos, que era hacer gol. Cada contra golpe que manejamos hicimos con tranquilidad y nos salió a la perfección. Contento porque el otro contra el partido contra River nos quedamos con un sabor más amargo de lo normal, pero la verdad la gente había hecho un partido aparte alentando. Y hoy le queríamos regalar un triunfo de local, y el hincha no paró de alentar y jamás nos hizo pasar un mal momento ni nos insultó y dentro del campo nos respaldó”, analizó Purita comparando el encuentro contra River.

“La posición de volante ya la jugué y me siento cómodo. En donde me digan lo que tenga que hacer y donde puedo sacar un poco de ventaja y si el equipo me necesita para dar una mano yo me acomodo y voy a jugar donde sea”, dijo Purita

“Contento porque lo he buscado en muchas fechas y siempre ha pasado cerca o me la ha sacado el arquero. Lo busqué más que nada en lo personal, siempre es lindo hacer un gol y este es mi primer gol en primera y no me quería ir de este club sin hacer un gol”, confesó el volante que se inició en el Ciclón y pudo convertir su gol en primera división.

“Lo salude a Ortigoza. Estuve en el plantel con ellos cuando estuve en San Lorenzo. En el momento que me romí la rodilla, fue el primero que se me acercó y me dijo que todo lo que necesitaba le podía consultar y estaba disposición y de esas cosas yo no me olvido más” comentó Purita

“Uno no sabe lo que depara el futuro, pero lo cierto es que los chicos del club siguen y son lo que tarde o temprano dan la cara por el club. Me pone muy contento en el caso de Necul, Gómez, Antilef y Mauricio (Aquino) ha hecho un gran partido, si bien el puesto del arquero es muy ingrato, porque siempre tenes que esperar tu oportunidad y cuando te toca no es lo que esperas, pero la verdad que ha tenido una tarde más que soñada y me alegra muchísimo porque se matan para tener una posibilidad y poder responder” dijo Emiliano Purita llenando de elogios a sus compañeros que surgieron en las inferiores del club.

“La verdad es un honor, porque yo no soy de acá y no vine como una figura. Partido a partido yo dejó todo, siempre fue mi estilo de jugar de meter y el sacrificio. Las cosas me han salido más de los que esperaba. El reconocimiento de la gente no tiene precio”, confesó el volante muy contento por lo afecto de la gente sobre el

“Yo a la rodilla la cuido siempre, después de la cirugía es un ritual que tengo. Soy muy cuidadoso porque en su momento sufrí muchísimo. Trato de ser lo más profesional posible y la cancha estaba muy pesada para seguir”, respondió Purita al ser preguntado por ser reemplazado y colocarse hielo en su rodilla.

El miércoles tenemos un partido importante contra Racing que para nosotros es muy importante, porque cada uno tiene un prestigio y una forma de seguir demostrando que puede estar en primera”, finalizó el volante que pertenece al Ciclón y que apunta como titular ante la Academia.