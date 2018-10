Lisandro Magallán: "No está nada definido"

Lisandro Magallán brindó una entrevista en el programa 90 Minutos, en Fox Sports, donde habló de los objetivos, las situaciones que vive el Xeneize en la actual Superliga, donde está a un punto de ser bicampeón, y la CONMEBOL Libertadores 2018. Estas fueron algunas de las declaraciones del hombre de Boca Juniors.

Destacó y elogió a su compañero, Cristian Pavón, por el gran presente que está teniendo el delantero en el club y habló de la importancia que tiene en el mismo: "La realidad es que nosotros somos conscientes de la calidad de jugador, de lo desequilibrante que es y de lo necesario que es para nosotros a la hora de atacar. Ayer, por momentos, le tocó defender y terminó más o menos a la altura nuestra".

Sobre los comentarios de que el equipo depende mucho del 7 dijo: "Es lindo que reconozcan a uno de los compañeros, pero nosotros, si bien el desequilibrante puede ser él, sabemos que hay un equipo detrás que lo acompaña, que lo ayuda, que hace por ahí el trabajo sucio que no debería hacer él. La realidad hoy, es que todas las miradas están puestas en Cristian por el nivel que está teniendo, que está bien, lo merece por el trabajo que hace cada día".

"En la Copa dependemos de otros resultados, además del nuestro, tenemos la idea fija de que Palmeiras va a hacer todo lo posible para ganar de local y terminar con la mayor cantidad de puntos, que a ellos los puede beneficiar", con respecto al encuentro que el conjunto brasileño disputará ante Junior, donde se define el futuro del Xeneize en la competencia internacional.

Sobre la situación del conjunto de la Ribera en la Superliga y Libertadores, Licha analizó lo siguiente: "Hay que diferenciar bien una cosa de la otra, no es lo mismo la Superliga ni tampoco es lo mismo con la Copa. Son dos objetivos que nos propusimos y ninguno de los dos le quita valor al otro. Cuando uno no alcanza el objetivo que se propone, es frustrante". Y remarcó: "Estamos a un paso de lograr uno de los objetivos, que es la Superliga y el otro objetivo dependemos de otros resultados. Es una mezcla de incertidumbre, de ansiedad de que llegue ese día del partido". En cuanto a las exigencias del club dijo: "Es un club muy grande que exige pelear todas las competencias". Para concluir el tema aclaró que "la realidad es que todavía no está nada definido, ni en la Superliga ni en la Copa".

Cuando fue consultado por el juego que tiene Boca, explicó: "Boca juega a ganar. Intentar ser protagonistas a través de la tenencia de la pelota, a partir de ahí generar espacios y lograr penetrar la defensa rival", continuó diciendo que la mayoría de los equipos "vienen a defenderse, a intentar de no perder contra nosotros". Además aseguró que le gusta como juega el equipo, que por momentos tienen un nivel muy alto.

Finalizó expresando que sueña con una futura convocatoria a la Selección Argentina, donde ya jugó en las juveniles: "Si bien estos últimos tiempos logre la continuidad en el club, siempre me entrenaba por mi cuenta, lo hacía con un propósito, siempre uno sueña en grande. Creo que teniendo la posibilidad de jugar en un club como Boca, de hacer las cosas bien acá, es una vidriera para todo".