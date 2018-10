Gallardo: ''En el primer tiempo podríamos haber perdido''

River cortó una racha de seis victorias consecutivas en el campeonato tras empatar como visitante 0-0 frente a Colón de Santa Fe, en un partido correspondiente a la jornada 26 de la Superliga Argentina 2017/18.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios y tuvo tiempo para hacer un análisis de cómo fue el desarrollo del encuentro: "Me voy con una sensación rara, jugamos un mal primer tiempo y en el segundo jugamos mejor, pero no pudimos hacer el gol. En el primer tiempo podríamos haber perdido. No podemos regalar 20, 25 minutos. Fue muy desfavorable para nosotros".

Por otra parte, se refirió a la fallida clasificación a la Copa Libertadores 2019, aunque admitió que las chances era muy escasas: "Me da bronca no haber podido ganar el partido, las posibilidades para entrar a la Copa eran muy limitadas. Teníamos que ganar los tres partidos que quedaban y depender de los demás. Era muy difícil".

Después, destacó el rendimiento que mostraron sus dirigidos en la segunda parte: "Hubo una reacción clara, muy marcada, pero después no lo pudimos traducir en el marcador. Estuvimos 15 minutos sin poder jugar bien en el primer tiempo y después en el segundo tiempo logramos asociarnos bien. Tuvimos varias chances claras, pero no pudimos".

"No era fácil jugar el partido porque veníamos de un viaje y de hacer un esfuerzo muy grande. Colón estaba más fresco y más rápido. Hoy había jugadores que habían jugado el jueves pasado en Bogotá. Eso pesó para nosotros. Nos costó, pero a través de que pudimos gestionar esos esfuerzos, en el segundo tiempo hicimos méritos para ganarlo", admitió el Muñeco.

Para cerrar, tuvo palabras elogiosas para con el colombiano Juan Fernando Quintero: "Nos da cosas que no mucho te pueden dar en el fútbol argentino, tiene un pase muy claro y preciso. Ojalá que lo pueda repetir durante mucho más tiempo, no sólo cuando juega 35, 40 o 45 minutos. Él lo ha dicho, se siente feliz en este fútbol y cada vez se siente mejor. Necesitamos que pueda soportar el peso de los partidos para que pueda ser más influyente".