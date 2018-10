Scocco: “Me siento con ganas de estar”

Ignacio Scocco dialogó en rueda de prensa tras el partido que River empató 0-0 ante Colón, por la fecha 26 de Superliga.

El delantero volvió a ser titular. Analizó el encuentro y como cambiaron la imagen del primer tiempo: “Cuando no venís haciendo las cosas bien, siempre es bueno entrar al vestuario, hablar y escuchar al técnico. En el segundo tiempo salimos a hacer lo que nosotros queríamos, que era ser un equipo agresivo, recurar rápidamente la pelota en la pérdida y pudimos crear situaciones de gol”.

Además, Nacho se refirió a la jugada más clara que tuvo para marcar pero que no pudo concretar: “Me quedé con la sensación de que podría haber hecho un mejor control de la pelota para poder definir, pero le quise pegar de tres dedos y me quedó muy pegada al pie”.

Por otra parte, el goleador santafesino habló sobre su vuelta al once inicial, que se dio a conocer minutos antes de que comience el juego: “No me sorprendió que haya sido titular porque vengo entrenando y vengo esforzándome para que el técnico me tenga en cuenta y hoy tuve la posibilidad. Físicamente me sentí muy bien más allá de que tengo que volver a agarrar ritmo de partido”.

En los últimos cotejos, Nacho ha tenido pocas chances de jugar desde el arranque y encima en el partido ante Independiente de Santa Fe por la Copa Libertadores ni siquiera entró. Por lo cual, el delantero expresó como se encuentra: “Me siento con ganas que puedo estar de vuelta, que pueden contar conmigo para ser titular, pero si no me toca apoyaré a mis compañeros. Yo seguiré haciendo lo mío durante la semana y en cada entrenamiento”.

Por último, Scocco agregó: “Siempre dije que en River hay que demostrar. Sé que he tenido partidos malos como los puede tener cualquiera, pero siempre me sentí bien. En este club te tenes que exigir y demostrar todos los partidos”