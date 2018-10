Griezmann ¿se muda a Barcelona?

En el momento más importante de la temporada para el Atlético Madrid, la peor noticia podría hacerse realidad; lo que antes era un secreto a voces hoy está publicado en todos los medios deportivos de España. A pesar de que los “colchoneros” han rechazado todo tipo de ofertas por Antoine Griezmann, la realidad es que las grandes actuaciones del delantero llaman, desde hace un tiempo, cada vez más la atención de los grandes equipos europeos. Y que no se malinterprete, el Atlético Madrid, bajo la conducción de Diego Simeone, se ha hecho un lugar entre los principales animadores de las competiciones tanto nacionales como internacionales, pero en lo que concierne a la chequera aún está muy lejos de los mejores.

El equipo madrileño ya había rechazado en el mercado invernal una oferta del Manchester United por Griezmann, es más, el equipo de Mourinho ni siquiera llegó a ofertar por el siete colchonero porque Enrique Cerezo, presidente del club, ya les había dicho que no sin conocer la cifra que el club inglés estaba dispuesto a pagar. Sin embargo, hoy la historia parece ser diferente, ya que medios españoles como Sport o AS informan que hubo un contacto entre los presidentes del Atlético y del Barcelona en el que Josep María Bartomeu, presidente del Barsa, dejó en claro que ejecutaría la cláusula de rescisión del jugador estrella del Atlético, lo cual no cayó bien en Madrid y menos aún en vísperas de la final de la UEFA Europa League en donde el equipo de la capital española enfrentará al Olympique de Marsella con el temor de que, por estar pensando en las negociaciones con el Barcelona, Griezmann no esté cien por ciento concentrado en el partido.

Si bien el francés tiene contrato con el Atlético Madrid hasta el 2022 y su cláusula ahora mismo es de 200 millones de euros, cuando finalice oficialmente la presente campaña y se abra el mercado de fichajes de la siguiente (el primero de julio), el valor de la misma se reducirá a 100 millones, una cifra que hoy en día para el Barcelona es accesible. El interés de los actuales campeones de LaLiga por Griezmann no es algo reciente, el presidente del club declaró que ya se había contactado con el representante del jugador en octubre del año pasado y, según informa el diario As, el equipo catalán se puso en contacto con el Atlético para negociar el pase del francés, con la intención de cerrar el fichaje antes del Mundial, y que la respuesta, desde Madrid, habría sido un rotundo NO.

Según informa el diario Sport, Griezmann ya le habría informado a Cerezo su intención de abandonar el club para fichar por el Barcelona, pero todos los esfuerzos de los rojiblancos están puestos en convencerlo de que se quede en la institución ya que él es la pieza clave del equipo de Simeone. Dirigentes del Atlético Madrid, tras la insistencia del Barcelona en intentar hacerse de los servicios del delantero, han expresado su repudio ante la situación.

Por ejemplo, en un comunicado emitido por el club, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la escuadra, declaró: "Estamos hartos de la actitud del Barcelona. Que un presidente, un jugador y un directivo del mismo club hablen de la forma en la que lo hacen del futuro de un jugador con contrato en vigor y a pocos días de jugar una final de competición europea me parece una absoluta falta de respeto hacia el Atlético de Madrid y hacia todos sus aficionados". Al jugador al que se refiere Marín es Luis Suárez, quién para una radio uruguaya declaró: “Aquí bienvenido sea, Griezmann no viene para quitarle el puesto a nadie, sino con la ambición de ganar cosas importantes” (Fuente: Marca).

Todo parece indicar que el último partido del que será la principal figura de Francia en el Mundial para su actual club será el de la final en Lyon, el delantero de 27 años busca un cambio de aire y todo indica que la próxima temporada compartirá delantera con Suarez y Messi. En Madrid no deberán tratarlo como un traidor en caso que dejase el club, ya que el delantero le ha dejado mucho a la institución. ¿Podrá Griezmann cerrar su gran paso en el Atlético con un título?