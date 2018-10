Jorge Benítez: “En Boca juegan los inteligentes, los corredores te pueden jugar medio tiempo"

Jorge José Benítez, es considerado uno de los mejores ocho –volante por derecha- de la historia del club, estuvo en Boca desde el '73 hasta el '83, formó parte de grandes equipos como el del Toto Lorenzo que se consagró campeón de dos Copas Libertadores. El ídolo Xeneize habló sobre el partido que planteó el equipo santafesino: “Unión hizo un buen partido en La Bombonera, es normal que no se lo ataque mucho a Boca en su cancha”.

El “Chino” como lo suelen llamar habló sobre el presente del plantel: “Algunos jugadores entendieron que están en Boca, otros se van adaptando de a poco. Es un proceso”. También expresó sobre cómo debe ser el jugador Xeneize: “En Boca juegan los inteligentes, los corredores te pueden jugar medio tiempo, pero este club necesita jugadores inteligentes”. Luego continuó: “En Boca dame a los pica piedras para defender, dame a los Schiavi... los líricos tienen que jugar adelante”.

Finalmente para terminar de hablar del plantel dejó muy en claro el ADN Xeneize que muchos jugadores no lo tienen marcado: “Algunos jugadores necesitan que le manchen un poco la camiseta con barro... Esto es Boca”. Claro, de más está decir que uno de los equipos que más dejó rastro de ello en la cancha fue el del Juan Carlos Lorenzo.

El ex volante por derecha, remarcó la importancia de las victorias del equipo de la Ribera: “Algunas personas no están conformes con el rendimiento de Boca porque no gusta, pero gana. Eso es lo importante”.

Por último, se refirió sobre dos jugadores que integran el plantel Xeneize. Sobre Emanuel Reynoso analizó: "Reynoso tiene que meterse para adentro y generar juego, eso lo sabe hacer”. Del ex Huracán, Wanchope Ábila, dijo: "Boca tiene que jugar con Wanchope, es un tipo que le trae problemas a más de un defensor rival estando en el área”.