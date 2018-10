A buscar el bicampeonato

Boca juniors irá a La Plata a enfrentar a Gimnasia, desde las 19:15hs, para intentar cerrar la Superliga 2017/18 y poder lograr uno de los objetivos del semestre, el cual es conseguir el bicampeonato del fútbol argentino. El Xeneize quedó a tan sólo un paso luego de esa victoria sobre Unión por 2 a 0, en La Bombonera.

Luego de la suspensión, el 29 de abril, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto, se aseguró el primer puesto del campeonato, luego de vencer al Tatengue de local como se dijo anteriormente. Boca se ubica en lo más alto del torneo con 56 puntos, tres más que Godoy Cruz su único escolta. Necesita conseguir tan sólo un punto, en su visita al Bosque de La Plata, para poder coronarse como bicampeón del fútbol local, en caso de no conseguir puntos deberá esperar al domingo, donde enfrentará a Huracán en Parque Patricios. Hay que recordar que entre semana, también tuvo el encuentro ante Junior, en Barranquilla, donde igualó 1 a 1 por la fecha 5 de la CONMEBOL Libertadores, donde la situación es muy complicada para los de la Ribera.

El árbitro que estaba designado para este encuentro es Facundo Tello, oriundo de Bahía Blanca. En esta Superliga dirigió en dos oportunidades a Boca, ambas fueron el año pasado, cuando se disputaba la primera parte del presente campeonato. Los encuentros fueron, frente a Patronato el 15 de octubre, en el Presbítero Bartolomé Grella, donde el equipo de los mellizos logró conseguir un triunfo por 2 a 0. El otro partido fue el 3 de diciembre, en La Bombonera, y el Xeneize volvió a ganar por 2 a 0 pero ante Arsenal, conjunto que ya ha perdido la categoría. Anteriormente, Tello dirigió un encuentro ante River en el verano y un Boca vs Atlético Rafaela, por el campeonato 2016/17.

En un principio se habló que para este enfrentamiento podía darse la vuelta de Fernando Gago, hombre fundamental en el medio, el 5 de Boca venía de sumar minutos, 45 exactamente, en el partido de reserva contra Unión el día sábado. Pero finalmente Guillermo Barros Schelotto tomó la decisión de no arriesgarlo, por lo que no formará parte del once inicial, y tampoco estará entre los concentrados vs Gimnasia. También hubo rumores de que Paolo Goltz volvería, pero quedó en la misma situación que el volante. De esta manera quedó confirmado que no habría regresos, por ahora, de los lesionados.

El Mellizo ya tendría el once inicial que va a ir en busca de consagrarse, y será el siguiente: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón Abila. Con respecto al último encuentro ante el conjunto santafesino, habría dos cambios, los cuales son Leonardo Jara por Julio Buffarini y la vuelta a la titularidad de Nahitan Nández por Emanuel Reynoso. Si se toma el once que iba a jugar el día de la suspensión, las novedades serían las ausencias de Sebastián Pérez, Walter Bou y Junior Benítez.