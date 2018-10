Centurión con un pie y medio adentro de Rusia

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y faltan 36 días para el comienzo, por eso los distintos adiestradores de las selecciones empiezan a presentar la lista de 35 jugadores preseleccionados y después achicarla a 23, el número final para la competición. Por eso Jorge Sampaoli la presentará el lunes y en la misma se encuentra Ricardo Centurión, quien está en un brillante nivel en la Academia de Avellaneda y el entrenador nacional demostró su admiración por el ex San Pablo.

En el presente ciclo, el mediocampista académico no fue citado a ninguna gira y tampoco a partidos por eliminatorias sudamericanas. "Ricky" tuvo un breve paso por las menores y disputó tres encuentros sin goles en su cuenta personal; en caso de ser llamado a la mayor, será su primera vez y hoy en día el rendimiento de Centurión es de lo más sobresaliente de la Superliga con goles y asistencias a Lautaro Martínez- otro en el radar del cuerpo técnico argentino-.

La tarea del ex Genoa no será sencilla y disputa un lugar en el avión con Diego Perotti y Maximiliano Meza respectivamente; estos dos corren detrás del 'Neymar' de Avellaneda y parece el ex Boca sacarle mucha ventaja a sus competidores para sacarse el pasaje rumbo a Rusia. El nombre del jugador de Racing es el favorito por el comandante albiceleste y parece estar cada vez más convencido de subirlo al avión para volver a conquistar el mundo 32 años después de la última vez.