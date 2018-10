Carlos Tevez: "Nos merecíamos salir campeones"

Boca Juniors consiguió una estrella más. Con el empate ante Gimnasia de La Plata en El Bosque, el Xeneize obtuvo el punto que le faltaba para consagrarse campeón en la Superliga y además ser el bicampeón del fútbol argentino. A falta de una fecha, el club de la Ribera dio la vuelta olímpica y sobre este nuevo título hablaron varios protagonistas.

Carlos Tevez, quien regresó a principios de año, volvió a ser campeón con la camiseta azul y oro, y el Apache manifestó su alegría por el campeonato obtenido: "Es una alegría muy grande. Nos merecíamos salir campeón porque fuimos los mejores todo el año. Acá tenemos un grupo fantástico y dejamos todo por esta camiseta".



Luego, el delantero habló sobre su nivel personal en esta nueva etapa: "En lo personal uno sabe que tiene que mejorar, pero no hay nada mejor que salir campeón con la camiseta de este club que amo". A su vez, también destacó la actitud grupal: "Fuimos los mejores a lo largo de todo el año. No hay campeón que no sufra, sabemos sufrir. A veces jugamos bien, a veces no. Sacamos partidos adelante que otros no pueden sacar”.

Foto: Toda Pasión

Otro de los jugadores que brindó su testimonio fue Cristian Pavón, uno de los jugadores claves para que el Xeneize pueda dar otra vuelta olímpica y exclamó: "Siempre en cada cancha tratamos de hacer lo mejor para Boca y salir adelante. No veníamos de una racha muy buena, pero este partido era de nosotros y si aflojábamos íbamos a perderlo”.

Finalmente, el ‘7’ bravo se mostró satisfecho tras haber cumplido el objetivo de consagrarse nuevamente campeón: “Por suerte supimos manejarlo y hacer el segundo gol, aunque tuvimos la mala suerte del empate. Todos sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero salimos bicampeones que era lo que queríamos".