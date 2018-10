Se volvió a postergar River vs Estudiantes

Desde hace varios días que la lluvia es una constante en la Provincia de Buenos Aires. En la tarde de hoy no fue la excepción y la gran cantidad de agua, que cayó del cielo, sobre el terreno de juego del Estadio Monumental, hizo que sea imposible que el partido entre River Plate vs Estudiantes de La Plata se pueda disputar con normalidad. Por este motivo, el compromiso, que se iba jugar a las 20hs, fue suspendido por el árbitro del cotejo, Patricio Loustau.

El juez del cotejo decidió que el choque, correspondiente a la 25°ta fecha de la Superliga Argentina, no se lleve a cabo, alrededor de las 15hs, cuando la lluvia comenzó a caer sin cesar en el Monumental. En este sentido, las autoridades de AFA, River y Estudiantes decidieron que el partido se reprograme para mañana, a las 16:45hs. Si bien en un principio se pensaba que podía pasarse para el sábado, eso no se hizo porque el lunes la Banda debe recibir a San Lorenzo y el Pincha tiene que visitar a Rosario Central y eso hubiese implicado negociaciones de postergación con los rivales.

Además, el reglamento de la Superliga no permite que un encuentro de una fecha anterior se dispute en el transcurso de una jornada que no corresponde a esa fecha (no puede jugarse este cotejo de la fecha 25 cuando mañana a las 19hs arranca la 27°ma).

De común acuerdo, entre dirigentes de River, Estudiantes y la AFA no dudaron en suspender el partido, porque este es muy importante para ambos, ya que los dos están cerca de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2019. Momentáneamente, el Millonario y el León están afuera de la Sudamericana, ya que los entrenados por Marcelo Gallardo están en la 12°ma colocación, con 39 puntos, y los dirigidos por Leandro Benítez se encuentran 15°tos, con 35 puntos. El último en ingresar a esta zona es Belgrano de Córdoba, que suma 40 unidades.