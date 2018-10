Carlos Tevez, uno de los argentinos más ganadores

Boca Juniors quien se consagró bicampeón de las dos últimas temporadas y es el primer campeón de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), tiene a un jugador como ninguno el cual ha ido y venido al club, quien ha jugado en el extranjero y es uno de los principales ídolos de la fanaticada Xeneize; se trata de Carlos Tevez. el futbolista argentino con más títulos a y en la tabla general se encuentra detrás de Lionel Messi.

"El Apache" este pasado miércoles consiguió su octavo título con el club de sus amores, el azul y oro. El semestre se presentó de mayor a menor para Carlitos en la Superliga. Volvió a debutar con la camiseta xeneize el 27 de enero en la victoria 2 a 0 frente a Colón en La Bombonera, y en la semana siguiente metió el gol del empate 1 a 1 contra San Lorenzo como visitante.

Pero una mala caída contra San Martín de San Juan (donde convirtió) impidió que se presentase frente Argentinos en la fecha 18ª por un fuerte dolor en su hombro izquierdo. Para colmo, se resintió en el sóleo izquierdo mientras hacía pesas en el club. Hubo rumores de que se había lesionado de otra manera, lo que generó fastidio en el jugador y salió a desmentirlo rotundamente.

Por ello no jugó un encuentro clave como contra Talleres e Independiente, por un golpe en su rodilla derecha en el encuentro que Boca empató en San Pablo frente a Palmeiras, en el que él convirtió el 1-1 de los xeneizes sobre el final del encuentro.

En medio de una polémica por su puesto dentro del campo de juego, Carlitos no le esquivó al tema y dejó en claro que no quiere jugar de nueve: "Quiero jugar de enganche y conducir el equipo. Jugando de nueve, uno lo hace porque te pide el DT y el equipo lo necesita. Yo no me voy a plantar a decir que no quiero jugar de nueve. Nunca lo hice ni lo voy a hacer, aunque juegue mal. Voy a tratar de jugar bien y que el equipo gane", declaró.

Pese a que el DT Guillermo Barros Schelotto respaldaba sus palabras, el oriundo del barrio Fuerte Apache, en la Provincia de Buenos Aires, no pudo demostrar el mismo desempeño que al comienzo del segundo semestre de la Superliga. Aun así pudo aportar al equipo para que volvieran a gritar campeones por segunda temporada consecutiva.

Con esta consagración, Carlitos igualó el número de Alfredo Di Stéfano y se posiciona como el segundo argentino más ganador de la historia. El número 1 es Lionel Messi, que acumula 34 entre el Barcelona (32) y la Selección Argentina (2).

De las 26 competencias ganadas, "el Apache" ganó ocho con Boca. Cuatro torneos locales, una Copa Argentina, una Libertadores, una Intercontinental y una Sudamericana; con el Corinthians ganó uno, seis con Manchester United, tres con el Manchester City, cuatro con la Juventus, uno con Shanghái Shenhua y tres con la Selección Argentina.

Los títulos de Tevez en Boca Año (Temporada) Torneo Apertura 2003 Campeonato de Primera División 2015 Copa Argentina 2015 Campeonato de Primera División 2016/17 Copa Sudamericana 2004 Copa Libertadores 2003 Copa Intercontinental 2003 Superliga 2017/18