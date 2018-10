¿Se van o se quedan?

Tras una campaña histórica del Tomba en esta Superliga, a varios jugadores se les termina el contrato en junio, entre ellos se encuentran Leonardo Burián, Javier Báez, Leonel Galeano y Felipe Rodríguez.

El central Leonel Galeano no seguirá en el Expreso, ya que se le comunicó que no será tenido en cuenta. El capitán del Tomba cuando empezó la Superliga arrancó siendo titular indiscutido en el equipo de Larriera, luego cuando Dabove llegó al mando del equipo fue alternando y posteriormente tuvo una lesión la cual lo relegó aún más. Después de recuperarse el técnico ya no lo tuvo más en cuenta.

En el caso del paraguayo, Javier Báez, es diferente ya que es tenido en cuenta por el técnico, aunque no es titular del equipo por las muy buenas actuaciones de la dupla central Viera-Cardona. Igualmente Diego Dabove ha expresado que el central paraguayo es un titular que hoy por hoy le toca alternar. Seguramente renueva el contrato.

Felipe Rodríguez llegó el año pasado al Tomba y fue titular con Larriera como DT, luego bajó el nivel por el cual tuvo que alternar en el banco, y posteriormente tuvo una lesión. En los últimos partidos reapareció desde el banco de suplentes.

Finalmente, el único que se le vence contrato y es titular indiscutido es Leonardo Burián, que comenzó con algunas dudas en el arco, pero luego a base de un muy buen rendimiento se fue ganando al hincha tombino. La dirigencia seguramente lo intentará convencer para que renueve.

De cara al campeonato que viene, todo indicará que Dabove se quedará en el Tomba y así aguardará por lo que pase en el mercado de pases. El técnico tombino aclaró que el mejor refuerzo sería que se quedara la base de este plantel que logró una histórica campaña, pero habrá que aguardar como se dé todo.