El regreso del capitán

El 5 de octubre de 2017, la Selección Argentina jugaba un partido más que importante ante la Selección de Perú, por la fecha 17 de las Eliminatorias. La Albiceleste necesitaba ganar en La Bombonera para entrar a Rusia 2018, y a los 15 minutos del segundo tiempo el DT decidía que ingresara Fernando Gago por Éver Banega. Lamentablemente Pintita no iba a poder pasar ni cinco minutos en cancha, en una jugada muy desafortunada, se trabó la rodilla derecha y cayó al piso. El volante gritó "me rompí los cruzados", fue atendido e intentó volver ante la negativa de los médicos, pero tuvo que retirarse minutos después para que entre Enzo Pérez. El parte médico indicaba, una ruptura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno de su rodilla derecha, con lo que necesitaba al menos seis meses de recuperación.

El volante de Boca se propuso adelantar la recuperación, y poder llegar para el partido frente a River por la Supercopa, además quería estar en el Mundial. Por este motivo se lo vio haciendo trabajos con la pelota en febrero, aunque fueron livianos y sin excederse en los tiempos. "A Gago lo vamos a anotar en la lista de la Copa Libertadores por que a mediados de abril ya debería estar jugando", dijo Guillermo Barros Schelotto. A fines de ese mismo mes se dio a conocer la lista, donde el 5 se encontraba.

El 28 de febrero se daba a conocer la noticia de su alta médica, en la tarde aprovechó para hacer algunas declaraciones como: "Si fuera por mí, jugaría el lunes contra Argentinos". Más allá de su entusiasmo aclaró: "Me siento bien fisicamente y estoy a disposición del técnico y no tengo problemas de jugar en reserva, como lo hice la vez pasada. Es algo que decidirá el cuerpo técnico". Para cerrar, aseguró que se puso plazos cortos por ese momento, que nunca había pensado jugar los amistosos con la Albiceleste.

Faltando apenas ocho días para enfrentar a River, Fernando Gago se resentía de su lesión. Había sentido pinchazos en su rodilla operada, durante la práctica, por eso determinaron hacerle estudios. Los resultados arrojaban, que el capitán de Boca padecía desprendimiento de adherencia de los injertos del ligamento operado. Esto retrasaba su vuelta, por dos meses más, y lo alejaba del Mundial, aunque Jorge Sampaoli aseguraba que lo esperaría. Otra lesión, y se especulaba con un posible retiro del jugador boquense.

A mediados de abril se especuló con que el capitán del Xeneize pudiera volver ante Newell´s, ya que se había entrenado con normalidad y a la par del grupo. Si respondía bien, el Mellizo pensaba en tenerlo presente ante Palmeiras, ante la urgencia por las lesiones. El DT declaraba: "Esta bien de la lesión, pero le va a llevar algunos días más ponerse a punto". Llegando a la fecha cercana del partido, se dio a conocer que no sería parte del equipo para enfrentar a la Lepra, por precaución.

El 24 de abril, Pintita dio otro paso en su recuperación, hizo fútbol junto con el plantel de la Reserva, dirigida por Rolando Schiavi. Practicó sin ningún inconveniente junto a los juveniles, con la precaución de no lastimarlo, los 50 minutos que duró el entrenamiento formal. Se acercaba su vuelta y también se ilusionaba con el Mundial.

Hace una semana, el volante volvió a las canchas, pero lo hizo para la Reserva de Rolando Schiavi. Fue en el partido con victoria ante Unión por 1 a 0, disputado en Casa Amarilla, donde pudo jugar 45 minutos sin problemas, después de mas de 7 meses inactivo. Por el clima y el estado del campo de juego había miedo de probarlo, pero no corrió ningún riesgo. Tuvo puntos buenos durante el partido, aunque también no tantos, lo que para algunos determinaba que su vuelta al primer equipo no iba a ser inmediata.

Finalmente, después de mucho tiempo, Fernando Gago volverá a ser titular y jugar un partido oficial con la primera de Boca. Su último partido con la camiseta azul y oro había sido el 1 de octubre de 2017, en la victoria ante Chacarita por 1 a 0 en La Bombonera, por la fecha 5 de la Superliga. Este sábado ocupará el lugar de Pablo Pérez, en el duelo ante Huracán en el Ducó.