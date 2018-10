Declaraciones de las figuras ante el Pincha

River ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata en el Monumental en el partido pendiente de la Superliga. Tras el encuentro hablaron los goleadores de la tarde y la figura del cotejo.

Ignacio Scocco, quien ingresó en el complemento por Rafael Santos Borré marcó el segundo gol y comentó la jugada del tanto: "Me pasó por atrás Nacho, me llevo la marca y me quedó el espacio para enganchar para adentro y pegarle. Por suerte término en gol".

El delantero expresó sus sensaciones por la muestra de cariño de los hinchas: "Una alegría. Uno siempre se brindó al club desde el primer minuto que le tocó jugar. El reconocimiento de la gente es el mayor orgullo para un jugador".

Javier Pinola quien hace varios partidos viene demostrando que es el jugador al que fueron a buscar, habló del buen momento que esta atravesando: "Estoy muy bien, tranquilo. Con mucha confianza. Gracias a Dios las cosas están saliendo. Tenía fe en revertir todo el mal momento que estaba pasando".

El defensor elogió a su compañero Quintero, quien tiene la facilidad para dar el pase. De hecho fue quien le dio el pase: "Es un grandisimo jugador. Todos lo queremos sabemos la calidad que tiene pero también los compañeros le tienen que hacer los movimientos. Creo que todos somos importantes".

Juan Quintero quien hoy jugó los noventa minutos, por primera vez desde que llegó, expresó su alegría por haberlo hecho: "Vengo trabajando bien, me lo dijo el cuerpo técnico. Gracias a los compañeros porque sin ellos nada sería nada posible. Estoy muy contento y quiero seguir aprovechando esto".

El joven mediocampista hizo una autocritica a pesar del triunfo: "Hubo momentos en los que no jugamos bien, nos llegó un poco Estudiantes en el primer tiempo. La jerarquía en el complemento la marcamos".

Además, elogió a Marcelo Gallardo: "Independientemente de todo el profesor es el que elige, él es el que mirara quien esta para el partido. Es una persona que tiene mucha jerarquía y experiencia en eso. Llevo poco tiempo pero estoy muy contento en River".

Por último el colombiano expresó sus deseos de formar parte de su Selección: "Quiero ir al Mundial y para eso estoy trabajando. Quiero estar".