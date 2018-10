Los jugadores Bicampeones siguen de declaraciones en los medios

En el programa televisado por la cadena Canal 13, Pasión por el Futbol se hicieron presente el DT Guillermo Barros Schelotto, el presidente Daniel Angelici y parte del plantel bicampeón: Carlos Tevez, Fernando Gago, Dario Benedetto, Pablo Pérez y Cristian Pavón.

Como viene siendo de costumbre al elenco Xeneize se le viene preguntando sobre individualidades de los protagonistas, de cómo jugó en los dos semestres el equipo y sobre la definición del grupo de La Libertadores. Unos de los panelistas que más dialogó y cuestiono al conjunto de la Ribera fue, el periodista y personaje del periodismo deportivo, Horacio Pagani, quien remarcó que Boca venía cómodamente en el campeonato, pero finiquitó ganándolo ajustadamente; a lo que casi sin suspiro respondió Schelotto: "No, no ganamos ajustados. Ganamos cómodamente, sabíamos la ventaja que teníamos y los demás tenian que achicar la ventaja, nosotros no perdimos"; testificó demostrando su teoría de que si Boca no juega bien como lo harán los otros equipos.

Darío Benedetto

Fue consultado por los panelistas del programa sobre su desempeño en el primer semestre de la Superliga, el delantero respondió: "Sabía que tenía que estar bien concentrado en lo que el entrenador quería. Tenía que tener una madure mental lo suficiente fuerte para llegar lejos", afirmo el Pipa.

Carlos Tevez

Unos de lo que más habló, en donde nuevamente afirmó que su retiro sera cuando termine el contrato con el Xeneize. Asimismo, fue consultado por su rendimiento después de la lesión en el gemelo: "Me costó mucho volver después de la lesion del gemelo".

En cuanto a la Copa Libertadores: "No pensamos en el Palmeiras, pensamos en salir a ganar", atestiguó el Apache. Agregó: "No veo y conozco a los jugadores, y se cómo jugador que nadie saldría a perder. Todos queremos ganar", dando indicio a que tiene fe que el conjunto brasileño saldrá a hacer su partido para terminar cómodamente en el grupo.

Además, hizo "bailar en su salsa" a Pagani cuando lo hizo dudar del planteamiento que le estaba dando al delantero e ídolo del Xeneize al decir que está jugando mal y que es sincero y que él dice la verdad como lo tiene que ser en su profesion; Tevez casi sin dejarlo terminar de hablar le responde, dejando perplejo y pensativo al periodista: "¿En serio?", "¿Sos sincero con todos siempre o sos así conmigo?"

Tevez: “A futuro, me gustaría tener otro rol en el club” #BocaEnPasion — Pasión por el fútbol (@pasioneltrece) 14 de mayo de 2018

Fernando Gago

El 5 de Boca Juniors fue consultado por su vuelta a la cancha y si pensaba en ser convocado por el DT del seleccionado argentino, a lo que responde: "Me sentí bien al volver a jugar, no tuve inconveniente y me voy a seguir preparando mejor para darle lo mejor al club". Sobre la selección declaró: "No, no pienso en la Selección, recien volví a jugar luego de 7 meses".

Tema Rapallini

Tanto como al DT y el presidente de la institución azul y oro fueron consultado sobre lo ocurrido con el árbitro Fernando Rapallini, casi obviando el tema, Schelotto testificó con una frase trillada en el ámbito futbolístico: "lo sucedido con Rapallini, queda en la cancha", mientras que Angelici declaró lo siguiente: "Estoy hablando con Elizondo el tema Rapallini".

Gago: “sentí que Rapallini nos faltó el respeto, fue a dos compañeros” #BocaEnPasion — Pasión por el fútbol (@pasioneltrece) 14 de mayo de 2018

Lisonja para Pavón

Unas de las estrellas destacadas en el nuevo campeonato conseguidos por Boca Juniors es Cristian Pavón, a quien todos lo halagan hasta sus compañeros de equipo y en el programa nocturno de los domingos no fue la excepción:

Pipa Benedetto: "Todos mis goles son de Pavón", afirmó.

El Apache Tevez: "Le diría a Sampaoli que lo ponga a Pavón". Testificó.

El panelista Ruggeri a Pavón: "Disfruta de la Selección desde el momento que te vas hasta el último momento y guarda la ropa".