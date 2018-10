Newell's se despidió con otra derrota de visitante

Newell’s volvió a perder haciendo de visitante y sumó ocho sin ganar (un solo empate) en esta condición. El equipo de Omar De Felippe no hizo pie en el bosque platense y fue superado por dos tantos por Gimnasia. Volvieron a notarse dos caras disímiles en La Lepra, cuando jugó en el Coloso hizo una muy buena presentación, allí ganó casi todos; la otra faceta que se vio de este equipo es cuando tiene que salir de Rosario, donde parece otro Newell’s, que no se anima y que no saca los partidos adelante.

Este lunes le tocó ir a La Plata, donde el local comenzó con intensidad a empujar durante los primeros 20 minutos, tiempo que le llevó a Newell’s acomodarse y empezar a dominar con la pelota. Así fue hasta que en el minuto 37, Víctor Figueroa elevó un centro al segundo palo de Alexis Martín Arias, y Luis Leal conectó de cabeza ese balón que pegó en la base del palo y fue rechazado rápidamente. En la continuidad de esa jugada, todo terminó con una infracción contra el mismo Figueroa, que ejecutó de gran manera una pelota que peinó Fértoli y atrapó el arquero del Lobo.

Era más el visitante pero le faltaba profundidad, y Gimnasia lastimó con la pelota parada. Es por este medio que llegó el primer tanto, tras un centro de Faravelli (ex Newell’s) que desvía Dibble, logró llegar Nicolás Ortíz, hijo del DT interino del local, para empujarla al arco de Ibáñez. El Tripero llevaba la delantera en el marcador a los 43 minutos luego de esta jugada a balón parado.

En el entretiempo, De Felippe movió el banco y sacó a Joaquín Varela, quien había perdido la marca de Ortíz en el gol, y puso a Alexis Rodríguez, un delantero para acompañar a Leal. Rápidamente Newell’s se acomodó con Sills en la zaga central, mientras que entre Bernardello y Rivero se repartían el mediocampo. En el complemento, el Rojinegro salió positivamente, y a los 8 minutos tras un fantástico pase filtrado con cara externa de Rivero, Leal quedó mano a mano con Martín Arias y la quiso picar, pero el guardameta de Gimnasia estuvo atento y contuvo el remate.

Enseguida el local respondió con una jugada de gol que de un tiro libre bajó Colazo y terminó salvando Nadalín cerca del palo. El partido estaba en su mejor momento, pero se comenzó a desnaturalizar con los cambios. Aquí acertó Darío Indio Ortíz y falló Omar De Felippe. En el desarrollo del segundo tiempo ingresaron Licht, Aleman, y Bonifacio por Colazo, Dibble y Faravelli respectivamente para Gimnasia. En Newell’s, Torres ingresó por Figueroa y Denis Rodríguez por Rivero. Ahí el visitante perdió el mediocampo y le otorgó espacios al local, que con un Brahian Aleman encendido logró torcer el partido a su favor.

Tras un lateral de Oreja en el tercio de ataque ofensivo, Aleman, con gran categoría, descargó de espaldas y de primera para Bonifacio, que entró por derecha poco acompañado por la defensa Rojinegra, y puso el 2-0 para Gimnasia en 81 minutos de partido. Poco quedaba para un desdibujado Newell’s que falló a la hora de los ingresos desde el banco, y que sufrió el desgaste físico de haber jugado en una cancha pesada entre semana.

Merecido resultado para un Gimnasia que de la mano de Ortíz sacó 5 puntos que le dieron aire para el torneo que se viene respecto a la tabla de los promedios. El Lobo golpeó cuando el partido lo pedía, cuando más lo dominaba Newell’s, y se hizo fuerte de pelota parada, ítem que le cuesta a la defensa rojinegra. El equipo que desde la temporada que viene dirigirá Pedro Troglio, en su tercera etapa en el club, logró cortar una racha de nueve partidos sin ganar. Su última victoria fue el 26 de febrero ante San Lorenzo por 1-0 en el Bosque.

Números Rojinegros

El equipo rosarino cerró su primera participación en Superliga con 27 puntos, provenientes de 8 victorias, 6 empates y 13 derrotas; con 23 goles a favor y 28 en contra. Su goleador fue Luis Leal con 7 tantos convertidos. Como local sacó 14 puntos, ganó 7, empató 4 y perdió 3; como visitante ganó 1, empató 2 y perdió 10. Su próximo compromiso será este viernes, cuando enfrente a Deportivo Rincón de Neuquén por 32avos de la Copa Argentina. Con respecto a la tabla de promedios, está ubicado en la posición 15 de 26, con 76 puntos, solamente 10 unidades más que San Martín (SJ) que es el el cuarto de abajo para arriba.