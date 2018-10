Pablo Pérez: "Jamás entraría a una cancha a perder"

Pablo Pérez dialogó con Fox Sports, una vez finalizado el encuentro, donde Boca goleó 5 a 0 a Alianza Lima y se clasificó a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. El volante habló de la situación del equipo y tiró un palo para Ariel Holan. Estas fueron algunas de sus declaraciones.

"Es difícil jugar cuando dependés de otro, entramos un poco tensos. Pero una vez que empezamos a funcionar, las cosas fluyen. Tenemos un plantel extraordinario. Si bien en el campeonato no demostramos el nivel que teníamos, hoy sí lo hicimos", opinó sobre el plantel y el encuentro.

Por su posición en la cancha, el volante expresó: "Me sentí bien, más allá de que Barrios es el equilibrio. Hoy ellos se venían a defender y no necesitábamos tanta recuperación sino más tenencia. Es una pieza fundamental para nosotros porque nos da equilibrio".

Con respecto a las críticas recibidas: "Es lo que buscábamos. Me da bronca que a veces se habla de más. Todo el lío vino desde afuera, desde adentro siempre la peleamos. Hay mucha gente que nos desea lo peor, a esa gente le mando un saludo muy grande. A la gente que es prudente le mostramos lo que somos".

Para cerrar, recordó los dichos del DT de Independiente: "Borja es una muestra más para toda esa gente que dice que los jugadores no salen a ganar. Capaz que en otros deportes como el básquet o el hockey no sienten eso. Los futbolistas tienen sangre goleadora y salen a ganar. Me refiero a varios, también a periodistas. Hay gente que labura de verdad, otros dan pena. Y después a la gente misma de fútbol. Hay gente que se tiene que callar la boca. Me dolió mucho que duden, y yo siempre digo lo que siento y tenía ganas de decirlo. Como jugador de fútbol jamás entraría a una cancha a perder o empatar. Yo siempre entro a ganar. Pensaron tanto en el otro que no terminaron ganando. Lo que da bronca es que los propios protagonistas hablen así. Y que duden de nuestra integridad cuando nos matamos entrenando".

Ramón Abila: "Valió la pena el esfuerzo"

El delantero, autor de dos goles, indicó: "Terminamos el semestre en un nivel alto. Ganamos la Superliga, pudimos enfocarnos en la Libertadores, y logramos la clasificación. En lo personal valió la pena el esfuerzo, este es un lugar donde están los mejores, cumplimos un objetivo y los disfruto, ahora a descansar".

Carlos Tevez: "Teníamos que sufrir por que el semestre fue muy cuesta arriba"

Con respecto al partido, afirmó: "Hicimos un buen partido y clasificamos, teníamos que sufrir porque el semestre fue muy cuesta arriba, pero lo bueno es que el equipo lo pudo sacar adelante, ahora hay que descansar porque se vienen cosas importantes".

Por último, el jugador Xeneize analizó su partido ante el conjunto peruano: "En lo personal me pone feliz seguir sumando goles, creo que hoy jugamos todos bien, y eso lo hace jugar bien a uno. Me sentí cómodo porque el equipo jugó al fútbol como Boca hace mucho que no lo hace".