Schelotto: "Estamos tranquilos"

El entrenador de Boca habló con la prensa tras el triunfo que clasificó al Xeneize en la Libertadores. "Fue un semestre difícil por lo externo, pero nosotros estábamos tranquilos. Es una alegría muy grande haber sido bicampeón y estar en la otra etapa de la Copa", agregó el Mellizo y afirmó: "Mucha expectativa para lo que viene", atestiguó Guillermo.

"Nunca dudamos de Palmeiras", afirmó Guillermo Barros Schelotto

Asimismo, fue consultado por el triunfo del elenco brasileño: "El otro día dudaron de Boca, pero no hay nada más fiel que los futbolistas". El DT azul y oro sigue masticando bronca por lo que se habló en la previa del partido contra Huracán, por las suspicacias, por dudar de sus jugadores. Pero Boca no sólo es el bicampeón del fútbol argentino, sino que además se metió en los octavos de final de la Copa tras golear a Alianza Lima y por el triunfo de los brasileños ante Junior. "Es una alegría grande haber pasado de fase y también haber sido campeones", ratificó.

A modo de balance del grupo y del semestre, Schelotto manifestó: "Hicimos un gran partido. También habíamos hecho buenos partidos jugando de visitante, pero se llegó a esta instancia por esos dos puntos perdidos en Perú, pero lo importante es que pudimos ganar y clasificar. Clasificamos en la Libertadores y se ganó el torneo local, creo que el semestre fue muy bueno, ahora es tiempo de disfrutar esto y descansar".

"Barrios no estaba al 100% y preferí poner a otro", aclaró el DT.

Sobre las voces externas, que criticaban al equipo, el entrenador azul-amarela aclaró: "Lo que digan los demás no sé, trabajo para que a Boca le vaya bien, juegue bien y gane títulos. No me afecta lo que digan los demás. Debe haber respeto, en cuanto a las declaraciones de la gente de River no vi las de Gallardo y Nacho Fernández. Lo escuché a Pity Martínez y lo que dijo fue con respeto. No fue tratando de herir".

Para finalizar se refirió sobre la posibilidad de volver a tener un Superclásico en la fase eliminatorias en la Copa: "No lo pensé. El objetivo es llegar a la final".