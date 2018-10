Ponzio: "Sería lindo cruzarse con Boca"

En la mañana de hoy, Leonardo Ponzio brindó una conferencia de prensa en el River Camp. En esta redobló la puesta a las declaraciones que hizo el referente de Boca Juniors, Carlos Tévez, quién dijo que quería jugar ante el Millonario en los Octavos de Final de la Copa Conmebol Libertadores.



"Estaría bueno otro Superclásico más, ya tuvimos muchos. Tanto nosotros, como nuestras familias y los hinchas vivimos unas semanas especiales y lindas cuando hay ese tipo de cotejos. Es el mundo de los clásicos del fútbol. De todos modos es un partido y más allá de que sea por los puntos, no debe excederse de que es un juego", aseguró.



Por otra parte, el capitán de La Banda mostró conformidad por el semestre que hizo el equipo: "Estoy contento por el tramo de los últimos dos meses, porque sumamos mucho y pasamos de ronda en la Libertadores. Después también por el rendimiento colectivo. Ahora debemos pensar en el último partido ante el Flamengo, que si lo ganamos tenemos esa ventaja de definir de local, dependiendo de quién nos toque", manifestó.



En referencia al partido ante Flamengo de Brasil, a jugarse el próximo miércoles dijo: "Es un equipo brasileño que tiene sus cosas y también juegan. Ojalá podamos hacer un buen partido, siempre y cuando sigamos con esta forma de jugar".



En cuanto a la posibilidad que tuvo de ser convocado para ser parte de la Selección Argentina, en el Mundial de Rusia 2018, confesó: "La ilusión estaba, pero era realista. Ahora está la lista, pero nunca me postulé y me mantuve al margen. Podría haberme subido al carro, que me encantaría estar, pero no quería que una palabra u otra se malinterprete. Nunca fui convocado por el entrenador, pero lo respeto porque él decide. En este sentido debo ser un hincha más y disfrutar lo que es un Mundial, que son cosas buenas".



Por otra parte, el volante de 36 años agradeció los elogios de Matías Kranevitter hacia él: "Ojalá nos reencontremos. Le agradezco lo que dijo, porque cuando los jugadores hablamos en los grupos quiere decir que uno deja una huella y eso conforma. Yo lo hubiese convocado a la Selección, porque él es el doble de Mascherano. Me gusta mucho. Como compañero, la pasé muy bien con él. Por la edad que tenemos de diferencia sabíamos escucharnos".



También le tiró flores al arquero de River, Franco Armani: "Está muy bien y contento. Él buscó estar. Lo mejor que puede pasar es cuando un jugador quiere estar en esta institución. Es un arquero de equipo grande, se lo ve cuando tiene que estar. Es importante tenerlo y que tenga un llamado a la Selección".



Por último dijo que Juan Fernando Quintero es un jugador del estilo del Millonario y contó cómo ve a Ignacio Scocco, teniendo en cuenta que hubo rumores, de distintos medios de comunicación, que este no seguiría en la institución luego del 30 de junio: "Nacho está contento acá y en el lugar donde es feliz, y Marcelo le ha dado la oportunidad", cerró el capitán.