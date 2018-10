Diseñando el nuevo modelo

En pleno receso sin competición oficial en el ámbito de Godoy Cruz, las novedades están a la orden y hay varios jugadores debido a la buena actuación "bodeguera" en la Superliga en el radar de otras instituciones u otros casos donde se le termina su vínculo con el Expreso y no serán renovados de cara al futuro. El segundo semestre y en 2019 tendrán triple competencia entre torneo local, Copa Argentina y nada menos que la participación en su cuarta Copa Libertadores del próximo año.

Hay muchos deportistas en haber cumplido un ciclo en el Tomba y uno en despedirse de Mendoza es Leonel Galeano. El defensor central empezó siendo pieza clave en el esquema de Mauricio Larriera y siendo capitán del conjunto mendocino hasta anotando un gol en La Bombonera; después el ex Independiente, entre otros, se lesionó y nunca más volvió a su nivel y su lugar lo aprovechó de gran manera Tomás Cardona.

También se irá otro zaguero, se trata de Sebastián Olivares, quien formó una dupla de centrales con Galeano y con Larriera era su dupla en la última línea. Olivares es producto de las canteras tombinas y en su momento habían consultado por él desde Chacarita y no llegaron a buen puerto las transferencias.

Por otro sector de la cancha y en la zonas de volantes se encuentran Felipe Rodríguez (foto principal). El uruguayo era intocable y después fue bajo su rendimiento y alternó en el banco de suplentes o no aparecía dentro de los 18; el ex hombre de Liga de Quito se le vence su préstamo y tiene que volver a Ecuador.

Walter Serrano, el experimentado volante, dejará Godoy Cruz y no seguirá en la institución bodeguera. Diego Dabove en la histórica campaña lo utilizó al ex Atlético Rafaela y después no tuvo demasiada participación.

Esos son los nombres que terminan su contrato y no le renovarán; mientras que por otro lado otros conjuntos del fútbol doméstico y del exterior posaron sus ojos en el Expreso. Guillermo Fernández está en la órbita de River y el ex enganche de Boca fue pedido por Marcelo Gallardo para el Millonario.

El polifuncional Fabrizio Angileri tiene un ofrecimiento del Dinamo Kiev. Angileri fue fundamental en la columna vertebral de Dabove y el zurdo mostró un excelente rendimiento en la superliga.

La figura estelar de Godoy Cruz es Santiago García y el delantero fue clave en el torneo doméstico. El "Morro" fue el goleador de la competición con 17 goles y por eso varios posaron su miradas en el ex Nacional de Uruguay.

En estas horas los dirigentes mendocinos quieren retener a Leonardo Burián, debido a que al arquero se le vence su contrato en junio y quieren que se quede para disputar la Libertadores. La idea es negociar con el portero y no con su representante Sebastián Morquio.