Bruno Zuculini: "Ganarle a Boca es lo más lindo que te puede pasar"

Bruno Zuculini es un futbolista que más allá de no ser titular, en el primer equipo de River Plate, es una rueda de auxilio para el entrenador, Marcelo Gallardo, en la posición de volante central. Especialme te cuando Leonardo Ponzio debe descansar.

El jugador, de 25 años de edad, proveniente del Hellas Verona de Italia, y con pasado en clubes como Manchester City de Inglaterra, Valencia de España y Racing Club, entre otros, habló mano a mano con Vavel, en el mediodía de hoy en el River Camp de Ezeiza.

-¿Qué balance hacés del primer semestre de River en el 2018?

-"Fue positivo. Logramos lo importante. Luego de ganarle a Boca, un partido de mucha trascendencia, obtuvimos una muy buena racha de excelentes resultados. Es algo importante para transmitir y también para sentir. Obviamente falta jugar el miércoles ante Flamengo, pero estamos en una posición de haber clasificado a los Octavos de Final, con un partido menos y obteniendo un lugar en la Copa Sudamericana. Más allá de que nos faltaron dos puntos para ingresar en la próxima Copa Libertadores, fue un semestre positivo tanto grupalmente como institucionalmente y esperando lo que viene para que tengamos un año mucho mejor".

-¿Valoran el hecho de haber clasificado a la Copa Sudamericana 2019?



-"Uno siempre quiere lo mejor. Uno peleó tanto en ese partido con Colón como en el campeonato para obtener la clasificación a la Copa Libertadores. Después por mínimos detalles te puede alcanzar o no, pero ganaste 17 partidos. Quizás no alcanzó, pero nos quedamos con la sensación de que dimos todo, porque el grupo se preparó para que la rotación sea justa y profesional. Entonces uno se queda tranquilo. Sabe que no son fáciles la Superliga y la Libertadores, y dejamos muchísimas cosas de lado para obtener esa meta. Así que nos vamos tranquilos".

-Luego del triunfo ante Boca, el equipo mejoró notablemente los resultados futbolísticos: ¿Qué se activó en el plantel luego de ganar la Supercopa?

-"No se activó nada. La cabeza del jugador manda. En ese sentido teníamos una copa muy importante en juego y sabíamos que en frente estaba el rival de toda la vida en frente. Ganarle a Boca es lo más lindo que te puede pasar, tanto para nosotros como para los hinchas. Fue lo que nos hizo el click, porque si le ganamos a Boca, les ganamos a todos, entonces fue un momento muy importante para nosotros porque además de un trofeo nos dio ese click para saber que estábamos para grandes cosas y así estar más tranquilos.

-Teniendo en cuenta que antes del partido ante Boca, los resultados no fueron los mejores para ustedes: ¿Qué creés que hubiese pasado si no ganaban la Supercopa?

-"Es muy difícil de responder esa pregunta porque nosotros nunca salimos pensando que podemos perder. Si pensás que vas a perder directamente no jugás. Fuimos a Mendoza sabiendo que íbamos a ganar esa final. Eso es lo que pensamos y lo que practicamos desde el primer momento que salimos rumbo a Mendoza".

-¿Cómo te resultó la adaptación a River?

-"Bien. Obviamente que cuesta porque es una institución muy grande, pero con la gente humana que hay ahí dentro y los chicos que hay de mi edad se hizo muy fácil. Te meten dentro del grupo, te hacen tener confianza lo máximo posible porque si tenés confianza en un vestuario también la tenés para salir afuera y pedir la pelota o pegar un grito. Gracias a eso se hizo muy fácil y también creo que fue por el grupo que ya estaba armado de antes".

-¿Cómo tomás el hecho de ser el suplente de Ponzio? ¿Te llevás bien con él? ¿Te dio algunos consejos sobre la posición de volante central?



-"Sí, por supuesto que me hablo con Leo. Uno trata siempre de ir mirando y aprendiendo de él. Yo lo puedo disfrutar. Tengo palabras de agradecimiento para el, porque también jugó con mi hermano en el Zaragoza. Hoy me toca la posibilidad y la suerte de tenerlo de compañero. Uno trata solo de mirarlo y aprender de él".



-¿Qué función te pide Gallardo cuando te toca jugar?

-"Me pide la misma función que a Leo. Como somos un equipo que ataca con tanta gente, en mi posición comparto la contención con los dos defensores centrales. Entonces me pide que sea el equilibrio, que no corra de más, que esté siempre bien ubicado. Trato de ser ese equilibrio para que cuando el equipo ataca mucho, yo esté bien posicionado para recuperar la pelota".

-Teniendo en cuenta que ayer Ponzio dijo que le gustaría cruzarse a Boca, en los Octavos de Final de la Copa Libertadores: ¿A vos te gustaría enfrentarlos en otro mano a mano?

-"A mi me gustaría jugar siempre contra Boca. A todos nos encantaría enfrentarlos a ellos, incluso a los hinchas. Pero yo no sacó la pelotita del sorteo para conocer al rival, así que será lo que sea. Esperemos que si. Nosotros queremos disputar la Copa Libertadores hasta el final y ganarla de vuelta".

-¿Preferís enfrentarlos en Octavos de Final o en fases más definitivas de la Libertadores?



-"Donde sea, no hay problema. De todos sinceramente nosotros no pensamos tanto Boca, sino más en lo que nos compete a nuestra actualidad".

-Ya falta menos de un mes para el Mundial de Rusia, y tanto Armani como Enzo Pérez fueron convocados por Sampaoli para la lista de 35 preseleccionados. ¿Tuviste la chance de hablar con ellos luego de esa noticia?



-"Al tener tanto partidos entre semana, con viajes, no tuvimos la posibilidad de hablar mucho de la Selección. Tampoco tienen la necesidad de hablar sabiendo que falta tanto. Se jugaba cada tres días, pensaban en recuperarse y jugar el próximo partido. Entonces no les preguntábamos, para no generarles un peso extra a ellos y no maquinarles la cabeza con que tienen que esperar la lista de 23 seleccionados y demás. Entonces tratamos de que sea lo más natural posible para ellos para que no se autopresionen, y para que sepan que pueden contar con nosotros y estar tranquilos".

-¿Cómo describís al mundo River?

-"Es una institución gigante que depende mucho de su gente, de sus jugadores y del gran grupo que hay aquí. Obviamente con el director técnico a la cabeza las cosas son muy claras y pretendemos ganar todo lo que tenemos por delante. Así que a partir del miércoles termina una primera etapa importante, que esperamos que el 20 de junio sea más importante".