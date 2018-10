Pablo Pérez: "Me pondría entre los 23"

Pablo Pérez fue entrevistado en el programa Estudio Fútbol, y habló de distintos temas. El semestre, la clasificación del Xeneize a los octavos de la copa y hasta de su infancia. Estas fueron algunas de sus declaraciones.

El volante de Boca analizó el semestre del equipo y el suyo: "Un semestre bueno, positivo. Estoy muy contento de que se hayan logrado dos objetivos, y estar esperando la finalización de la lista de los 23 jugadores de la selección". Sobre la clasificación del Xeneize a octavos de la Libertadores, expresó: "Se disfrutó más, siempre cuando cuesta un poco más, se disfruta un poco más. Pero iban situaciones muy difíciles donde pudimos responder bien, sufrimos un poco más de la cuenta, en el grupo de la copa, pero, finalmente pasamos y ya estamos tranquilos".

Con respecto a la posibilidad de no quedar entre los 23, dijo: "Es difícil, porque cuando estas tan cerca y no te subís al avión es complicado. Al principio, cuando estas dentro de los 35, sentís orgullo, te da felicidad, estas contento, pero si te toca quedar afuera, seguramente va a ser muy duro", además agregó que tuvo una charla con Jorge Sampaoli: "Hablé hace unos meses, cuando fuimos al predio, me había anticipado cosas y por eso no me sorprendió mucho estar dentro de los 35. Dio una cuota de confianza en mí, me remarcó muchas cosas buenas que estaba haciendo, así que ahora estamos esperando la de 23. Me ha dado algunas indicaciones de su idea y me remarcó las cosas que estaba haciendo bien".

Al ser consultado si se pondría entre los 23 para el Mundial, respondió: "Si me pondría, tengo mucha fe, más que nada estaría dentro de los 23 pero, para asumir el compromiso de ir a ganar un mundial, no de ir a pasear y de disfrutar de estar con la selección. Me pondría dentro de los 23 porque siento el compromiso desde ya, desde estar dentro de los 35. Si me da la posibilidad de ir, iría comprometido para ganarlo".

Sobre la diferencia entre los jugadores de Europa y los sudamericanos comentó: "La diferencia está en los entrenamientos, en la idea de juego, en la cultura de lo europeo de la forma de ser y la forma de entrenar. Acá, por ahí se hacen cosas diferentes, otra clase de fútbol, por eso a veces se nota alguna diferencia", continuó diciendo que su compañero, Cristian Pavón, "se va a potenciar" en el Viejo Continente.



Ante la pregunta de una posible vuelta al fútbol europeo, aclaró: "Por la edad que tengo no creo que me quieran contratar, pero sí me encantaría. Sé que tengo una edad, ya complicada para que un equipo europeo te contrate, pero me encantaría porque es otro fútbol, otra manera de pensar, de vivir y de trabajar. Si estaría dando vuelta una posibilidad estaría bueno, es complicado, igual acá estoy muy bien, encontré mi lugar, me siento muy cómodo y lo disfruto mucho".

Otro de los temas, fue su declaración luego del triunfo ante Alianza Lima: "Lo decía por las declaraciones del técnico de Independiente, pero solamente me hizo enojar que duden de la honestidad de mis compañeros, nada más. Yo lo escuche a Holan anoche aclarar, y dijo que se pudo haber malinterpretado el mensaje. Si es así está perfecto, pero la honestidad nuestra no se negocia con nada, dentro de la cancha, toque la situación que toque hay que ganar".

Luego, agregó: "Con esta camiseta es una obligación salir a ganar, en ningún momento nadie puede salir a empatar o a perder. Yo a Holan lo respeto por su forma de jugar, cada equipo que agarra lo hace jugar bien, incluso yo miro a sus equipos. Capaz se malinterpretó el mensaje, fue una situación incómoda para todos, pero este tema tiene que terminar. No tengo nada en contra del técnico de Independiente, solamente que me molestó esa declaración".

Se animó a contar una anécdota de la infancia, donde explica su tema con las amonestaciones: "En el baby fútbol, a los diez, once años, me regalaron una plaqueta con una tarjeta amarilla. Así que mira desde donde viene, con 33 años a dos o tres de retirarme, no creo que tenga que trabajarlo, ya lo tengo incorporado".

Finalizó hablando de las supuestas declaraciones de los dirigentes contra Wilmar Barrios: "Tuve la posibilidad de estar en el vestuario cuando Royco fue y habló con Wilmar. Los dos fueron muy claros, Royco le dijo que esa no fue la intención del mensaje, lo que él había dicho fue, que había sido otra cosa, estuve en el medio de la charla. Tal vez se malinterpretó lo que se dijo, pero enseguida Royco fue a hablar con Wilmar y aclararon esta situación. No pasa a mayores porque creo que Royco es una excelente persona, y nos lo demuestra a nosotros. Es un tipo que convive con nosotros, no creo capaz de decir semejante cosa. Wilmar también se sorprendió y hablaron, en dos minutos se solucionó, no pasó nada".