DFB Pokal: un campeón confirmó su traspaso al Real Madrid

Uno de los pilares de este Eintracht Frankfurt e.V. campeón de la DFB Pokal 2017/2018 es sin duda Omar Mascarell. El mediocampista que llegó a Alemania desde el año 2016 desde el equipo bicampeón europeo, el Real Madrid y logró consagrarse como titular indiscutible en el mediocampo bajo las ordenes del ahora nuevo técnico del Bayern Munich, Niko Kovac.

Mascarell festejando un gol en Alemania I Foto: Prensa Bundesliga

El jugador "hispano-guineano" confirmó que el conjunto "merengue" va a ejercer la opción de recompra que posee sobre él. Equipo en el cual estuvo desde el año 2011 en "La Fábrica" con el Real Madrid B y C, hasta llegar a debutar en copa con el primer equipo jugando solo un partido. El comenta su deseo de regresar; "solo tengo palabras de agradecimiento al Madrid, porque cuando estuve en Valdebebas me hicieron desarrollarme tanto futbolísticamente como personalmente, ayudan a madurar y buscar una mentalidad ganadora. Regresar a la Casa Blanca sería rellenar el sueño que quedó incompleto, el Madrid es el mejor equipo del mundo".

Omar jugando para el Real Madrid en Copa del Rey I Foto: © GETTY / GTRESONLINE

Sobre el traspaso indicó: "La recompra se va a realizar, pero aún no tengo idea que ocurrirá con mi futuro. En consecuencia se decidirá si hago pretemporada con ellos o no; pero debido a comentarios y más, creo que el Madrid está interesado en que haga la pretemporada con ellos. Se sabrá si me quedo a luchar por un puesto o buscamos una salida que nos convenga a todos, pero sobre todo a mí y seguir creciendo además de sumar experiencia. Si me preguntas prefiero estar en Valdebebas pero si me debo ir de nueva cuenta, elegiría Alemania".

Después de romperse el talón de aquiles hace unos meses y reaparecer en la temporada que recién terminó, Mascarell dio un salto enorme siendo el motor del Eintracht Frankfurt; fue el segundo en la lista de mediocampistas que más balones interceptó en la Bundesliga con 105, el noveno en la lista en duelos aéreos, el cuarto jugador que más balones robó durante las 34 jornadas con 60 y terminó la temporada con 1472 pases completados a sus compañeros.

Omar Mascarell ayer jugando la final de la DFB Pokal ante el Bayern Munich I Foto: Prensa Bayern Munich

Se sabe que el Real Madrid hace estos movimientos de recompra a sus jugadores para revalorarlos y venderlos a un mayor precio a comparación de la cláusula. Ocurrió con Dani Carvajal con el Leverkusen, con Lucas Vázquez en el Espanyol y con el mismo Álvaro Morata en el movimiento Juventus - Real Madrid - Chelsea.