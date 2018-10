Previa Belgrano - Platense: para cerrar la herida

No es sencillo el encuentro de esta tarde noche para el equipo cordobés. No solamente por el rival, sino por el momento que está atravesando. La derrota frente a Temperley por la última fecha de la Superliga, caló hondo en el equipo. Lavallén dejó de ser el técnico y la continuidad de algunos jugadores importantes es todavía una incógnita.

Pero el fútbol siempre da revancha, y Belgrano tiene la suya este domingo, ya que de ganarle al último campeón de la Primera B Metropolitana avanzará de fase en esta Copa que siempre tiene un atractivo especial. No solo por el premio económico que se le otorga a cada equipo que avanza en la competencia, sino también porque está en juego una plaza para la próxima Copa Libertadores, objetivo que los de barrio Alberdi no pudieron conseguir en el campeonato doméstico.

Con técnico interino

Darío Cavallo se hará cargo del equipo hasta que se confirme el nuevo entrenador. El ex jugador, hace varios años que viene trabajando en las divisiones formativas del “Celeste” y asume la responsabilidad que implica estar al frente del primer equipo: “Tenemos la posibilidad de terminar este año futbolístico de la mejor manera” declaró el DT para Radio Impacto en los días previos al partido.

Al conocerse la noticia del interinato de Cavallo era de esperarse que dentro de la nómina de concentrados para el encuentro vs Platense estuvieran varios juveniles. De los diecinueve jugadores que viajaron a Buenos Aires, diez son del riñón del club. Además, varios de ellos han estado bajo sus órdenes en Reserva por lo que el entrenador sabe que es lo que puede aportarle al equipo cada uno.

Darío Cavallo, al mando.

Bajas sensibles

Horas de confusión se vivieron en los últimos días en Alberdi. La Copa Argentina, tan interesante como desorganizada confirmó el partido apenas tres días antes de disputarse. Es que ante el pedido de postergación por parte de la dirigencia del “Pirata” el cotejo estaba en duda. Finalmente, la organización del torneo no hizo lugar a la solicitud de Belgrano y el partido fue ratificado. De esta manera, los jugadores que habían sido licenciados retomaron a los entrenamientos el día miércoles con algunas ausencias importantes.

Cristian Lema, aún no aseguro su continuidad pese a la oferta realizada por el club y es una de las bajas para este encuentro. Al defensor se le suman los volantes Federico Lértora, Jorge Ortíz (permisos especiales), Joel Amoroso (se confirmó que no continuará) y el delantero Epifanio García (no se le renovará el préstamo ni se hará uso de la opción de compra).

Equipo confirmado

La alineación que probó Cavallo en los últimos días fue: Acosta; Guidara, Romero, Godoy, Luna; Martínez Pintos; Sequeira, Lugo, Brunetta, Aguirre; Suárez. Tácticamente se ve una variante con respecto a lo que ponía en cancha Lavallén. Con un 4-1-4-1 bien marcado, Martínez Pintos será el volante de contención encargado de cortar los circuitos de juego del calamar; un poco más adelantados Lugo y Brunetta, volantes mixtos con un buen trato de balón serán los responsables de hacer jugar al equipo, apoyándose en la velocidad de Aguirre y Sequeira por las bandas y la referencia del único punta que será Matías Suárez.

En el banco de suplentes esperarán su chance: Montoya, Imanol González, Tobías Ostchega, Gonzalo Martínez, Gonzalo Lencina, Fabricio Brener Y Jonathan Ramis.

El “Calamar” juega al misterio

Fernando Ruíz, técnico de Platense, dio la lista de concentrados para enfrentar a Belgrano, aunque no confirmó la formación titular. Su equipo viene preparando este partido con varias semanas de anticipación ya que se consagró campeón de la tercera categoría del fútbol argentino hace poco más de dos semanas. El “Calamar” quiere seguir de racha y dar el batacazo ante un equipo de Primera División.