Armani, la figura indiscutida del último semestre

Si bien con las incertidumbres tras la salida de Barovero, River sufrió y mucho. Con Batalla y Lux, el equipo sentía inseguridad y no pudo dar su mejor imagen en lo que fue la primera parte de la SuperLiga y Copa Libertadores. Sin embargo, con la llegada de Armani muchas preguntas empezaron a tener respuestas. No solo buscó darle a River ese plus de seguridad defensiva sino que también se metió en la lista de 35 preseleccionados de Argentina para Rusia 2018.

Todo comenzó el pasado verano cuando el ídolo de Atlético Nacional de Medellín vió a lo lejos la posibilidad de ser dirigido por Gallardo y jugar en el equipo del cual es hincha de chiquito (según contó en una conferencia de prensa). El arquero llegó junto a Lucas Pratto en el mercado de pases y con la ilusión de ganarle el puesto a Germán Lux. Luego con el tiempo, logró mucho más que eso.

Con el correr de los partidos, Armani no solamente impactaba por su presencia dentro del área sino que también por tener la característica de ser "arquero de equipo grande", es decir, que si tenía un tiro al arco por partido, tenía que aparecer y lucirse para que ese tiro no sea gol. Y así iba cumpliendo poco a poco.

La gente no dudaba de Armani, todos sabían que era un buen arquero. Sin embargo, para afirmarlo tenía la SuperCopa con Boca en la que se lució y logró ganarse definitivamente al hincha millonario con las tapadas a Fabra, Cardona y aquel cabezazo de Goltz.

Después de aquella noche en Mendoza, todo se giró en torno al defensor del "arco más grande del mundo". Desde su propio rendimiento, hasta el rendimiento de la defensa con Pinola y Maidana como pilares y después, el levante del equipo entero. Esto llevó a que Armani cumpla más de 530 minutos sin que le conviertan un gol. Y cabe destacar que tras el encuentro con Emelec en el Monumental por Copa (2-1), no le anotan un gol. Ese partido fue el día: 26/04/18.

En lo que compete a la SuperLiga, Armani tampoco hizo diferencias de competencia y sus número siguieron siendo asombrosos. Desde el partido con Defensa y Justicia el 01/04/18, no le hacen un gol por torneo local. Desde aquel domingo a las once de la mañana, pasaron rivales como: Racing, Rosario Central, Arsenal, Estudiantes, Colón y San Lorenzo.

Gracias a todo esto, el número 1 del equipo de Gallardo ha convencido a Sampaoli para estar en la lista de preseleccionados del Mundial, compartiendo este lugar con arqueros como: Romero, Caballero y Guzmán. Además, la gente no solo exige su incorporación a la lista definitiva, sino que algunos también lo ponen como titular del equipo por su excelente rendimiento y también por la poca participación de Romero y Caballero en Manchester United y Chelsea, respectivamente.

Aquí, unas de las mejores tapadas de Armani en River. (El compilado no está actualizado).

Si va o no al Mundial será decisión de Sampaoli, pero ignorar el rendimiento notable de Armani sería un error grave por parte de cualquier persona. En rendimiento no solo debajo de los tres palos, sino también de que gracias a la seguridad de él, el equipo levantó mucho en cuanto a lo futbolístico y consiguió sumar muchos puntos en un campeonato en el que no parecía tener rumbo.