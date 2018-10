Matías Kranevitter: “Tenía esperanzas hasta último momento”

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, en menos de 30 días estaremos con la adrenalina a tope sabiendo que este Mundial tiene que ser el consagratorio para Lionel Messi y para todos sus compañeros que la vienen peleando desde hace tiempo.

Uno de los casos es el de Matías Kranevitter que inició su carrera en River y brilló, por ese motivo, Diego Pablo Simeone, actual DT del Atlético Madrid lo fichó, pero no fue lo esperado. Su nivel en el Colchonero envió a préstamo al Sevilla donde tuvo mucha continuidad y fue adquirido por el Zenit ruso.

Desde ese entonces, el tucumano se empezó a acomodar en un nuevo equipo donde se convirtió en un pieza clave en Rusia. Disputó un total de 33 partidos convirtiendo un solo gol. Además siendo compañero de Leandro Paredes, Emiliano Rigoni y Sebastián Driussi.

Tras sus vacaciones en Argentina, habló con el medio de Fox Sports donde se mostró muy dolorido por no ser convocado por Jorge Sampaoli que no lo llamó a la lista de 35 jugadores.

"La verdad es que tenía esperanzas hasta último momento. Quizás estuve mal estos días por no estar, pero es fútbol. Me duele porque trabajé mucho para estar. Pero son cosas que pasan", confesó Matías Kranevitter que se mostró muy dolido por no ser convocado por Sampaoli.

"Me enteré por los medios cuando estaba saliendo de Rusia para venir de vacaciones. Ahora pensar en disfrutar las vacaciones y volver lo mejor posible a Zenit", dijo el tucumano que se inició futbolísticamente en River.

"Estuve esperando mucho tiempo la lista, sabía que no era una fija, pero sabía y sentía que tenía posibilidades. Ahora voy a disfrutar de mi familia", comentó el volante central que estuvo por el Atlético Madrid y el Sevilla.

"No tienen por que darme una explicación, es la Selección Argentina. Los que están lo tienen merecido, así que ahora queda alentarlos", finalizó la entrevista Kranevitter.