Leandro Benitez: "Tenemos que marcar una diferencia de dos goles"

Leandro Benítez dialogó en rueda de prensa en el Country Club de City Bell, donde analizó el compromiso que afrontará Estudiantes de La Plata el jueves ante Nacional de Uruguay en el Estadio Ciudad de La Plata, donde el Pincha buscará conseguir el pase a la siguiente fase de la Conmebol Libertadores. El “Chino” adelantó que será clave tener “paciencia” y “tranquilidad” para trabajar el partido a lo largo de los 90 minutos: “Lo principal es lo que haga Estudiantes”, afirmó.

“DEBEMOS ESTAR TRANQUILOS”

“Tuvimos 10 días para trabajar el partido contra Nacional y ojalá las cosas salgan como todos queremos, que es pasar a octavos de final. Tenemos que marcar una diferencia de dos goles, va a ser típico de copa y tendremos que trabajarlo para lograr el objetivo. Debemos ser pacientes y estar tranquilos porque son 90 minutos. Hay que estar atentos a los detalles y hacer el juego que entrenamos durante la semana”, atestiguó.

“Lo principal es lo que haga Estudiantes y que vivamos el partido durante los 90 minutos para lograr el objetivo. Hay que estar atentos cuando el equipo ataque, cuando el encuentro se empiece a abrir y a quedar las transiciones largas, siempre con la meta de hacer dos goles pero manteniendo la tranquilidad y la paciencia para encontrar el momento justo”, resaltó el DT.

EL OBJETIVO: “GANAR, HACER LAS COSAS BIEN Y PASAR”

Con el objetivo más que claro, Benítez sostuvo que lo primordial será el juego que despliegue el Pincha frente a un complejo rival como lo es Nacional: “Lo primero es Estudiantes y que clasifique a octavos de final. Hoy por hoy me toca ser el técnico, trabajo para eso y me siento capacitado. Lo principal es ganar, hacer bien las cosas y pasar. Mi nombre es secundario porque no pienso en primera persona, sino en el bien del club”.

SOBRE EL ANTAGONISTA A ENFRENTAR

“Enfrentamos a un rival que tiene la ventaja de perder hasta 1 a 0, pero lo principal es enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotros. Nacional está acostumbrado a jugar copa y va a ser un partido típico de esta clase de competencias. Sé cómo piensa y cómo es el hincha de Estudiantes, entonces hay que tener la paciencia necesaria, alentar y apoyar al equipo como siempre lo hace porque estoy convencido que el equipo va a dejar todo para tratar de lograr el objetivo”, cerro la conferencia con los medios el director técnico.