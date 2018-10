Guillermo Barros Schelotto: "Tenemos que apuntar a tres refuerzos de jerarquía"

Boca Juniors finalizará el semestre con un amistoso ante un combinado de San Luis, pero el club ya está planificando para el próximo semestre donde el conjunto azul y oro tendrá triple competencia. Guillermo Barros Schelotto habló en ESPN FC y se refirió a estos temas, donde el principal objetivo sucede en el mercado de pases.

Uno de los grandes objetivos para el 2018 es la Copa Libertadores y el Xeneize se reforzará para atravesar las fases eliminatorias. En cuanto a las posibles incorporaciones que pueden llegar, el Mellizo manifestó: "Tenemos un plantel muy bueno que viene de ser campeón. Necesitamos calidad, no un montón de jugadores. Tenemos que apuntar a tres refuerzos de jerarquía. Necesitamos sumar algún central, quiero ver como está Gago y estará la posibilidad de traer un volante".

Uno de los jugadores que podría partir es Lisandro Magallán, quien está a un paso de firmar con el Ajax de Holanda. Sobre ello, Guillermo opinó: "Todavía no están las partes de acuerdo. Si se va, tenemos que traer un refuerzo de su jerarquía, no estábamos esperando que se acelere tanto la negociación. Hoy tenemos a Paolo (Goltz), a Vergini y después vienen algunos chicos. Si damos el paso, tenemos que estar cubiertos, no desmantelarnos".

Pasando a los posibles refuerzos del club de la Ribera, uno de los jugadores que se encuentra en carpeta es Gustavo Gómez. El defensor de Milan es uno de los grandes deseos de Barros Schelotto en los últimos periodos de transferencias. Sobre el central guaraní, exclamó: "No puedo hablar de lo que pasó en el trámite de la compra de Gómez. Algunos dirán que hace seis meses que no juega, pero compraron a un central de 50 millones de dólares como es Bonucci. No tengo ninguna duda futbolística ni profesional, es un anhelo y le daría mucha jerarquía a Boca".

El entrenador del Xeneize también dialogó sobre la lesión que sufrió Sergio Romero. "Una lástima por la posibilidad que pierde. Es una lesión inoportuna, el fútbol tiene estas cosas y se te cae el mundo. Son imponderables que hay que saber llevar. Muchas veces hablamos con él para venir a Boca y es una lástima que le pase esto", lamentó Guillermo.

Por último, Barros Schelotto habló sobre la Selección Argentina y culminó: "Hay que apoyar a estos 23 y a Sampaoli, ojalá que salga campeón, tiene buenos jugadores. Si encuentra el equipo para rodear bien a Messi, uno piensa que la Argentina tiene aspiraciones. Ganar el Mundial va a ser difícil para cualquiera".