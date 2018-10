En el día de hoy Jorge Sampaoli, después de haber entregado en sociedad la lista de los 23 jugadores rumbo a Rusia, se enteró de una mala noticia en el entrenamiento y pierde a un referente de cara a la Copa del Mundo. Sergio Romero se baja del avión rumbo al mundial, ya que en la práctica de hoy al hombre del Manchester United se le trabó su rodilla derecha y mostraba signos de dolor.

Por eso no pudo concluir otro día de ensayo y se le realizaron estudios al portero y el diagnostico final fue el peor: un bloqueo en esa zona y por lo tanto es una pérdida sensible de cara a la mayor cita de selecciones del mundo. El ex Racing no estará presente en su tercera convocatoria a un mundial y Jorge Sampaoli entrenador nacional ya se comunicó con su sustituto.

[DESAFECTADO] Sergio Romero sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) 22 de mayo de 2018

Nahuel Guzmán, quien había quedado desafectado de la nómina final de 23, será el otro guardián del arco albicelete y tendrá que competir un lugar en el once con: Franco Armani y Wilfredo Caballero ambos eran junto a Romero los tres guardametas elegidos por Sampaoli; ahora las dudas pasan por saber quien será el titular, entre Armani,Caballero o Guzmán y todavía no sabe el orden a ocupar el registro de los 23.

En fín, se podría decir que Argentina tendrá una pérdida mundial y justo a falta de 25 días para su debut contra Islandia.