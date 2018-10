Diego Maradona: "El problema no son los jugadores"

Este martes, Diego Armando Maradona habló para un medio árabe, donde se refirió a la Selección Argentina, y además volvió a criticar a Jorge Sampaoli. Estas fueron las declaraciones del campeón del mundo en México 1986.

El ex DT y jugador de la Albiceleste, declaró: "Creo en los jugadores, pero no en el técnico". En referencia al sistema de juego del entrenador, Diego opinó: "No tiene juego definido, ni columna vertebral cuando ataca o cuando defiende. En la conferencia del lunes dijo que va a jugar 2-3-3-2 y es un disparate. Eso es rídiculo, no se juega más así, era un esquema de 1930".

Además afirmó: "El problema no son los jugadores, el problema es el que los guía, el que les mete en la cabecita qué tienen que hacer dentro de la cancha. Porque si el técnico es poco claro en los conceptos, los jugadores no pueden hacer milagros".

Reconoció que tiene "muchas dudas" con respecto a la actuación de la selección en la cita mundial aunque deseó que le vaya "bien" en la primera fase, donde comparte el Grupo D junto a Islandia, Nigeria y Croacia.

Sobre la situación del equipo argentino y la fase de grupos, explicó: "Los tres no serán rivales fáciles. Para un seleccionado que no tiene experiencia, no tiene líderes, no tiene esquema de juego, me parece que estamos arriesgando mucho prestigio, algo que ganamos nosotros siendo campeones y lo estamos tirando por la borda".

Por último, Maradona se refirió a Lionel Messi, y afirmó lo siguiente: "Messi no necesita una copa para ser un fenómeno. El es un fenómeno siendo campeón del mundo o sin serlo. Y eso lo digo yo que llevo 40 años en el mundo del fútbol".