Javier Mascherano: "Es nuestra obligación volver a intentar hacerlo de la mejor manera posible"

Argentina terminó esta mañana otra jornada de entrenamientos en Ezeiza y esta semana se terminan de sumar los seis jugadores restantes de la convocatoria. Una vez finalizada la práctica Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa y tocó varios temas, entre el más resonante de la semana como la baja de Romero en el arco. A esto comentó: "La lesión de Romero representa una baja muy sensible no solo en lo futbolístico, sino en lo humano. Lleva 10 años siendo titular en la Selección".

"Sé que puedo aportar, también sé en qué fallo. Mi única preocupación en estos 15 años ha sido estar a la altura de la situación"

Sobre el llamado a último momento del "Patón" dijo: "Son cosas del fútbol, pueden pasar. Hay que desearle lo mejor a Guzmán y tirar para adelante" y le deseó éxitos al arquero de Tigres de México. Rusia 2018 será la última Copa del Mundo de Mascherano y sentenció: "Está claro que para mí es la última chance. Ojalá podamos estar a la altura de la competencia. Lo más importante es mostrar a una Argentina competitiva", el ex Barcelona, quiere aprovechar su última oportunidad en el mundial con el elenco nacional y la última función será en la cita de selecciones del mundo.

Todavía no se sabe su posición de la cancha y con respecto a esto explicó: "Sumaré desde donde me toque. Voy a dar lo mejor de mí y que el técnico decida". El "Jefecito" puede jugar de mediocampista central como su posición habitual o de marcador central. Recientemente se sumó al cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli, Pablo Aimar se incorporó al staff acompañando a Sampaoli y a esto expresó: "Toda persona que venga a ayudarnos, a involucrarse, es bienvenida. Pablo (Aimar) no sólo puede ser una pieza importante en lo táctico, sino en lo humano".

Por otro lado, Masche hizo referencia a la unión en el equipo y sobre eso explicó: "Es fundamental armar un buen grupo, un buen clima. El entrenador va a necesitar de los 23 jugadores, no sólo de los 11 titulares". En estos días el entrenador argentino está buscando una identidad de juego y el subcapitán aclaró: "La idea de Argentina va a ser a través de la posesión, tener una estructura y evitar las transiciones. Eso es lo que el 80% de los países usa para lastimarte".

"Hay que tratar de controlar todas las facetas del juego. Ocupar los espacios es fundamental, más allá de poner a un jugador más defensivo u ofensivo".

El ex Liverpool y Barcelona habló sobre como tomará el grupo algunas pérdidas impensables: "Hemos sufrido imprevistos, pero hay optimismo de que para el día del debut el entrenador pueda contar con los 23 jugadores disponibles".

Para finalizar la charla con los periodistas presentes sentenció sobre sus características: "Soy un soldado, estoy disponible para lo que el entrenador me necesite. Ese es mi rol hoy en día. He competido toda mi vida y es mi deber hacerle la elección al entrenador lo más difícil posible".