El podio Millonario ante Flamengo

En el ultimo partido del semestre, el conjunto de Marcelo Gallardo empató sin goles ante Flamengo en el Monumental y se aseguró la punta de su grupo en el certamen internacional, lo que le permitirá definir casi siempre en Núñez. A continuación, detallaremos la actuación de los jugadores más destacados del encuentro.

Gonzalo Montiel fue, sin duda, el mejor jugador del encuentro. El joven central tuvo que hacerse cargo de la banda derecha luego de las lesiones de Jorge Moreira y la suspensión de Camilo Mayada y supera las expectativas del hincha y de Gallardo. A pesar de que hay cosas a mejorar por no ser su puesto natural, Montiel demostró firmeza al lidiar con el “nuevo Neymar”, como es conocido Vinicius Jr. en tierras cariocas y, mas allá de eso, fue una constante rueda de auxilio en el ataque, generando juego con Enzo Pérez e Ignacio Fernández, entre otros.

Como en el ultimo semestre, mas precisamente después de la Supercopa ante Boca Juniors, Javier Pinola volvió a ser ese que fue en Rosario Central, ese que había pedido Marcelo Gallardo. Ante Flamengo, Pinola demostró el nivel que en algún momento lo llevó a la Selección Argentina. Estuvo firme en la marca, siendo una salida siempre prolija desde atrás y disparándose al ataque cuando la situación lo pedía. Gran partido del central que termina el semestre siendo de los números fijos de River Plate.

Aunque en el segundo tiempo Nacho y el encuentro bajaron el ritmo, son para destacar los primeros 45 minutos del ex Newell´s Old Boys. Ignacio Scocco fue, aún sin poder convertir, el delantero mas determinante del encuentro. Cuando las oportunidades de entrar al área se cerraban, Nacho supo amoldarse a la situación y probo varias veces desde afuera del área, teniendo algunas jugadas de peligro. Sumado a esto, supo hacer de volante y recuperó varias pelotas cuando los ataques de Flamengo iniciaban. Tuvo dos chances claras, una en cada tiempo: una volea que se fue apenas desviada y un remate a colocar que pedía ángulo pero no entró. El delantero, quien había sido un poco relegado e incluso se habló de su partida, termina el semestre siendo considerado titular por el DT Millonario.