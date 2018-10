Gallardo: ''Estoy contento por cómo terminamos el semestre''

River culminó el semestre con un empate sin goles frente a Flamengo en el Estadio Monumental y de esta manera se aseguró el liderato del Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores 2018, donde avanzó a los octavos de final.

El técnico Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa e hizo un análisis del encuentro y del rendimiento que tuvo su equipo durante la primera parte del año: "No sufrimos defensivamente, pero nos quedó eso de no poder ganarlo. Fue muy positivo en cuanto a los objetivos que se cumplieron. Hicimos un gran semestre que comenzó complejo por cómo habíamos arrancado. Se hizo un semestre que, a priori, era lo que habíamos pensado. Ganamos la Supercopa, clasificamos a octavos de la Copa y levantamos mucho en la Superliga. Tuvimos una racha muy positiva y no perdimos durante 17 partidos seguidos. Quiero hacer una mención por el apoyo de los hinchas. Estoy contento por cómo terminamos el semestre".

Por otra parte, reflexionó sobre las ausencias de Gonzalo Martínez y Juan Fernando Quintero y criticó el estado del césped: "No tuvimos al Pity ni a Quintero, que venían jugando. Les tocó jugar a Fernández y a Palacios, que es un chico que cada vez se siente más seguro. Es un jugador al que seguimos acompañando en su crecimiento. Intentamos tomar el comando del partido, intentando jugar por abajo. El campo no acompañaba y lo sufrimos mucho, estaba mal como muchos de los campos del fútbol argentino".

También hizo referencia a la convocatoria del arquero Franco Armani, que disputará el Mundial de Rusia con la Selección Argentina: ''Nos tomó con mucha alegría la noticia de que Armani irá al Mundial. Venía teniendo muchos años de buen rendimiento en Atlético Nacional, donde la liga es casi desconocida acá porque no se ve''.

Para cerrar, Gallardo señaló cuáles serán los objetivos de su conjunto para el próximo semestre: ''Apuntaremos a una buena preparación. La Copa Argentina será un objetivo y el desafío mayor será la Copa Libertadores, donde muchos equipos también lucharán por ganarla y también tenemos que ganar el torneo argentino, que es una cuenta pendiente para nosotros".