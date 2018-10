Lucas Biglia: "Hasta ahora nos dimos contra la pared, pero algún día la vamos a romper"

Lucas Biglia dialogó en exclusiva con TyC Sports luego del entrenamiento matutino de la Selección Argentina, que tuvo las incorporaciones de cinco jugadores, se mostró contento con la rápida recuperación de su lesión en la zona lumbar y aseguró que “en ningún momento dude de no poder llegar al Mundial".

"Llegué el martes desde Italia y me puse a trabajar a la par de mis compañeros y eso fue la mejor alegría, lo más gratificante que podía esperar", dijo el volante del AC Milan en la extensa entrevista con el canal deportivo.

"Vamos a tirar la última bala de la manera más precisa que podamos"

Durante la charla Biglia también hizo referencia al peso que cargan algunos de los jugadores por las frustraciones recientes en las últimas tres finales perdidas, manifestándose optimista y con ganas de cortar la mala racha: "Hasta ahora nos dimos contra la pared, y un día la vamos a romper, la dije en su momento y la sostengo. Porque ninguno de nosotros se fue a mirar la cantidad de chichones que debemos tener."

Además, el mediocampista habló sobre la triste noticia por la baja de Sergio Romero, uno de los referentes del grupo que se perderá la Copa del Mundo por una lesión en su rodilla derecha.

"Nos enteramos al mediodía lo que le había pasado algo en entrenamiento, y cuando terminamos nosotros de entrenarnos nos enteramos de la decisión que tomó el cuerpo técnico y del parte médico. Él estaba muy triste, quería intentar estar, pero la decisión fue más que nada por su salud. Estamos todos tristes por lo que significa Sergio, es un referente. Pero hay veces hay que poner primero la salud", aseguró.

Foto: @argentina

El casa 'Papu' Gómez

Biglia no evitó el polémico tema del golpe que recibió de Papu Gómez en el encuentro de Atalanta - Milan, que lo llevó a tener un nuevo dolor en la espalda, lugar en la que sufrió una lesión lumbar que casi lo deja fuera de Rusia 2018.

El volante afirmó que esperó una disculpa en el momento por parte de su compatriota, pero que nunca llegó. Sin embargo, aseguró que entendió que luego del suceso solo se enfocó en recuperarse lo más rápido posible.

"El día anterior al partido con Atalanta me llamó el entrenador y me dijo quería que jugase ese encuentro y que presentía algo malo, pero que iba a confiar en mí. Sabía que el Papu estaba atrás de mí, pero pasó y lo dejé ahí. Se generó más revuelo de lo que fue", señaló el volante.

"Las declaraciones de Agüero la semana pasada las entiendo porque hay una relación de amistad con él. Pero no quiero seguir extendiendo el tema. No soy nadie para juzgar. Lo siento así, lo único que pensé después del golpe fue recuperarme. Fue un momento del fútbol lo que pasa adentro de una cancha, sí esperaba que en el momento se disculpara, pero ya está, quedó ahí, no le voy a dar más vueltas".