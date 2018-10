Vienen por Barrios

El volante colombiano que tiene Boca, Wilmar Barrios, está pasando por un gran momento y temporada. El hombre del Xeneize, además de ser bicampeón del fútbol argentino, y estar jugando la CONMEBOL Libertadores con el club, fue citado por José Néstor Pékerman para disputar el Mundial con su selección. Esto despertó el interés de varios equipos, y uno de ellos el Tottenham.

Según el diario británico, The Sun, el entrenador del conjunto inglés, Mauricio Pochettino le dio una lista al presidente del club, con los refuerzos que quiere para la temporada que viene. Entre los nombres se encuentra el volante Xeneize.

El DT del Tottenham conoce muy bien a Wilmar Barrios, es más, desde hace unos meses lo viene siguiendo, a través de emisarios, tanto en la Superliga como en la CONMEBOL Libertadores. Desde el club de la Ribera informaron que no tienen intención de vender al jugador, hasta fin de año al menos.

Estas fueron algunas declaraciones, del medio británico, sobre Pochettino: "Ya ha visto a Barrios, quien juega en su natal Argentina y cree que puede valer 25 millones de euros".

"Barrios, ha estado últimamente en el radar de varios clubes europeos y fue a Boca cuando dejó a Colombia hace dos temporadas", detalló el diario sobre los últimos años de carrera del volante.

Además explicó lo siguiente: "El técnico está planeando fichajes a pesar de los rumores que dicen que quiere irse y que no está cómodo en el club". The Sun concluyó diciendo que el precio no sería un inconveniente, en caso de que haya diálogo: "El costo de Barrios no asustaría al presidente del equipo, Daniel Levy".